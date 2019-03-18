Doğaseverler Çanakkale Şehitleri Anısına Yürüdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğaseverler düzenlenen etkinlikte Çanakkale şehitleri anısına doğada yürüyüş gerçekleştirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğaseverler düzenlenen etkinlikte Çanakkale şehitleri anısına doğada yürüyüş gerçekleştirdi.



Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliği ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yıldönümü kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve yöresel doğa gezisi etkinliğinde, ilçe dışından da katılımlarla çok sayıda doğasever bir araya geldi. Etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Doğa Yürüyüş Topluluğuna mensup üniversite öğrencileri de eşlik etti. Beyşehir'e bağlı Adaköy ve Akçabelen ile Derebucak ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde bulunan doğal güzelliklerin yer aldığı mekanların da gezildiği etkinlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla doğa yürüyüşünü gerçekleştiren doğa severler, yürüyüşün sonunda dev Türk bayrağı ile "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartı açarak Çanakkale türküsünü koro halinde hep birlikte seslendirdi, şehitler için saygı duruşunda bulundu.



Katılımcılar, doğa gezilerinin de olduğu etkinlikte her iki ilçenin sınırları içerisinde yer alan Ergen Deresi, Pınarbaşı Pınarı ve Mağarası, tarihi Çatma Evleri, Yörük Obası Ağılı, Düden Şelalesi ve Roma önemine ait su kanalı ile Ali Kesiği'ni yakından görme ve tanıma imkanı buldu, gezilen alanlarda çevre temizliği de yapıldı. - KONYA

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