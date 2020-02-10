Doğaseverler dağın zirvesine tırmanarak çığ altında kalan şehitleri andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğaseverler dağın zirvesine tırmanarak çığ altında kalan şehitleri andı - Son Dakika

Doğaseverler dağın zirvesine tırmanarak çığ altında kalan şehitleri andı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğine katılan doğaseverler, Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitleri andı.

Doğaseverler dağın zirvesine tırmanarak çığ altında kalan şehitleri andı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğine katılan doğaseverler, Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitleri andı.

Beyşehir'deki 1820 rakımlı Huğlu Yaylacık Dikenli Tepesi'nin zirvesine çıkan doğaseverler, çığ altında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun Beyşehir Belediyesi işbirliği ile bu yıl Huğlu Mahallesi'nde düzenlediği "Huğlu Yaylacık Dikenli Tepe Yürüyüşü ve Şenliği" etkinliği yoğun bir katılıma sahne oldu.

Ankara, Konya, Ilgın ve Beyşehir'e yakın çevre ilçelerden etkinliğe 242 doğasever katıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğaseverlerin Huğlu'daki 1820 rakıma sahip zirveye 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardındın çıktıklarını ifade ederek, "Zirveye 2,5 saatte ulaştık, zirvede Van'da çığ altında kalarak can veren askerlerimizi ve vatandaşlarımızı anmak için için saygı duruşunda bulunduk. Ardından 4 kilometrelik inişi ise 1,5 saatte tamamladık. Aramızda 7 yaşında olan da 70 yaşında olan da katılımcı vardı. Dernek olarak bugüne kadar düzenlediğimiz etkinlikler içinde en fazla katılım olan bir kar yürüyüşü etkinliğiydi. Bu anlamda bir rekora da imza attığımızı söyleyebiliriz. Huğlu halkımıza doğaseverler olarak yaptığı bu etkinlikte güzel misafirperverlik nedeniyle de teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Beyşehir, Huğlu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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