Doğaseverler Faselis Antik Kenti'ne yürüdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Doğa Sporları Grubu" adıyla bir araya gelen doğaseverler, Faselis (Phaselis) Antik Kenti'ne yürüdü.

Çeşitli meslek ve yaş gruplarından yaklaşık 30 doğaseverin katıldığı yürüyüş, Cennet Koyu olarak bilinen Çamyuva Alacasu Mevkisinden başladı. Dağlık ve ormanlık alanda yaklaşık 10 kilometre yürüyen doğaseverler, Faselis Antik Kentine ulaştı.

Yürüyüşe, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ile İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergen da katıldı.

Grubun kurucularından Hüseyin Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla "Doğa Sporları Grubu" adıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Sağlık yaşam için yürüyüşün önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Yaklaşık bir yıl önce Raci Yılmaz arkadaşımızla birlikte doğaseverleri bir araya getirdiğimiz grubu kurduk. Her hafta düzenli olarak yaptığımız doğa yürüyüşlerine katılım sayımız her geçen gün de arttı. Doğal alanlarda düzenli olarak yürüyüş yapıyoruz. Doğayı, temiz çevreyi ve hayvanları seven herkes bizimle birlikte bu yürüyüşlere katılabilir. Çok keyifli geçen yürüyüşlerimizde fotoğraf tutkunları da eşsiz güzelliklerin fotoğraflarını çekme imkanı buluyor." şeklinde konuştu.

Yürüyüşler sayesinde stresli iş ortamlarından uzaklaşıldığına işaret eden Şimşek, her hafta değişik bir bölgeye yürüdüklerini bildirdi.