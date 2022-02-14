Doğaseverler Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşüne Kırklareli'nin Yündolan köyünden başlayan doğaseverler 15 kilometrelik parkurda yürüdü.

EDOSK Başkanı Nuray Altıerler, yaptığı yazılı açıklamada, sorunsuz bir doğa yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

Doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Altıerler, şunları kaydetti:

"Edirne Doğa Sporları Kulübü doğa yürüyüşlerine kaldığı yerden devam ediyor. Sabah erken saatlerde Edirne'den yola çıkan ekibimiz bölgeye varmalarının ardından 15 kilometrelik bir parkuru başarılı ve eğlenceli bir şekilde tamamladı. Yündolan köyü civarında yapılan yürüyüş esnasında katılımcılarımız doğanın içinde kendilerini buldular ve birçok doğal güzelliği yakından görme şansına eriştiler. Yürüyüşçülerimiz aynı zamanda Yündolan Kalesini de yakından görmüş oldular."