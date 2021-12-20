Doğaseverler karla kaplı Istranca Ormanları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, karla kaplı Istranca Ormanlarında doğa yürüyüşü yaptı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, yılın son yürüyüşünü Kırklareli'nde doğal güzelliklerin içinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karla kaplı ormanlarda 18 kilometre yürüdüklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Istranca Ormanlarının beyaz gelinlikle süslenmiş muhteşem görsel şöleni ile başlayan yürüyüşümüz, dere boyuna indiğimizde sonbahar manzaralarıyla devam etti. Yürüyüşün son bölümünde güneşin yanı başımızda akmakta olan derenin suyu ve tepelerdeki ağaçlarla dansı da ayrı bir güzellik sundu."

Altun, yeni yılda da doğa yürüyüşlerine devam edileceğini sözlerine ekledi.