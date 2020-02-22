Doğaseverler karla kaplı tepede yürüyüş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğaseverler karla kaplı tepede yürüyüş yaptı - Son Dakika

Doğaseverler karla kaplı tepede yürüyüş yaptı

6 saat önce

Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince 2400 rakımlı Gopsi Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince 2400 rakımlı Gopsi Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kent merkezinde bir araya gelen 30 kişilik grup, 7 kilometre mesafedeki Gopsi Tepesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, karla kaplı arazide yaklaşık 3 saatlik zorlu yürüyüşün ardından tepeye ulaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve dernek üyesi Naci Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak kış faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 2 bin 400 rakımlı tepeye yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Ertunç, "Merkezden başlayarak yola çıktık. Aramızda Fransız bir kadın arkadaşımız da var. Kendisi buraya hayran kaldı. Metrelerce kara rağmen tırmanışımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Üyelerden Gülizar Harmancı ise dernek sayesinde birçok etkinliğe katılma fırsatı bulduklarını, bu tür faaliyetlerle hem güzel zaman geçirdiklerini hem de ilin tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Fransız Solenne Horellou da Hakkari dağlarının çok güzel olduğunu ve doğa yürüyüşüne katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Doğaseverler karla kaplı tepede yürüyüş yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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