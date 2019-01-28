Doğaseverler Karlar İçinde Yürüdü
1 saat önce
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları kar-kış demeden faaliyetlerine devam ederken, Tazlar mesire alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü
(AFDOS
) sporcuları kar-kış demeden faaliyetlerine devam ederken, Tazlar mesire alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.
AFDOS'lu sporcular geçtiğimiz Pazar günü Sinanpaşa
ilçesi yakınlarında bulunan Tazlar mesire alanında karlar içerisinde güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Pazar günü erken saatlerde yola koyulan doğaseverler Tazlar mesire alanından başladıkları yürüyüşlerini zirveye doğru sürdürdüler. Karlı bir parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Türkiye Dağcılık Federasyonu
(TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener liderlik etti. Yürüyüş esnasında yükseklik arttıkça kar kalınlığının da arttığını belirten doğaseverler faaliyet dolayısıyla AFDOS Yönetimine teşekkür ettiler.
Faaliyet sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer Tazlar faaliyetine katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, herkesi doğada spor yapmaya davet etti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak
Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi
Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi