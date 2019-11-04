Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü
Son Dakika Güncel Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü

Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri Geyve Melekşe Solak-Pamukova Şah Melek parkuru ile devam etti.

Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri Geyve Melekşe Solak- Pamukova Şah Melek parkuru ile devam etti. Yürüyüşe katılan doğaseverler sağlıklı ve keyifli bir Pazar günü geçirmelerine sebep olan etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Geyve Melekşe Solak-Pamukova Şah Melek arasında gerçekleştirilen yürüyüş ile devam etti. 163 kişinin katıldığı etkinlikte doğaseverler temiz hava ve tabiatın renklerinin tadını çıkarttı. Yürüyüşe katılan doğaseverler yürüyüş esnasında olumsuz durumların yaşanmaması için yaptıkları sporun ardından 14 kilometrelik parkuru tamamladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hemşerilerimizi her hafta Sakarya'nın doğal güzellikleriyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda sağlık açısından da oldukça önemli olan doğa yürüyüşleri önümüzdeki hafta Hendek Dikmen Yaylası'nda devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 yaşındaki kızı kaçıran 60 yaşındaki adamdan skandal sözler: Olan olmuş, ben onu nikahıma alacağım!
Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]