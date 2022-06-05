Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem de çöp topladıklarını söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tatvan Belediyesi , Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 50 doğasever, krater gölü çevresinde çöp topladı.

Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

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