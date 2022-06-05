Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - Son Dakika
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Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

05.06.2022 21:35
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tatvan Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 50 doğasever, krater gölü çevresinde çöp topladı.

Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem de çöp topladıklarını söyledi.

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Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi
Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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