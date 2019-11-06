Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Süphan Dağı eteklerindeki tarihi yapıları gezdi
Son Dakika Güncel Doğaseverler Süphan Dağı eteklerindeki tarihi yapıları gezdi

Doğaseverler Süphan Dağı eteklerindeki tarihi yapıları gezdi

7 saat önce

Bitlisli doğaseverler, Adilcevaz ilçesinde birçok tarihi yapının bulunduğu Süphan Dağı'nın eteklerinde doğa yürüyüşü yaptı.

Bitlisli doğaseverler, Adilcevaz ilçesinde birçok tarihi yapının bulunduğu Süphan Dağı'nın eteklerinde doğa yürüyüşü yaptı.

Bitlis, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerindeki doğa ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulüpleri, Urartulardan Osmanlı dönemine kadar birçok tarihi yapının bulunduğu bölgenin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen 98 doğasever, 18 kilometrelik parkurda birbirinden farklı mimari özellikleriyle dikkati çeken Kef Kalesi, Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nı gezdi.

Tarihi yapıların fotoğrafını çeken doğaseverler, Van Gölü manzarasına karşı kahvaltı yaptıktan sonra ilçe merkezine döndü.

"Buraları herkese tanıtıyoruz"

Ahlat Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında öğrenci, memur ve esnafın da bulunduğu 98 kişiyle doğaya çıktıklarını anlattı.

Balaman, "Buraları herkese tanıtıyoruz. Güzel bir gün geçirdik. Burası doğa yürüyüşü için uygun. Manastır ilçeye en hakim tepede kurulmuş ve buradan her yer görünüyor. Konum ve yapı olarak muhteşem. Bu güzel manzaraları herkese göstermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Geziye katılan Fatih Bilgiç ise doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan bölgeyi herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Doğaseverler Süphan Dağı eteklerindeki tarihi yapıları gezdi

Süphan dağı, Adilcevaz, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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