Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Toroslar'da Zirve Yürüşüyü Yaptı

Doğaseverler Toroslar'da Zirve Yürüşüyü Yaptı

32 dakika önce

Erdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri Toroslar'ın zirvesinde doğa yürüyüşü yaptı.

Doğaseverler Toroslar'da Zirve Yürüşüyü Yaptı, System.String[]
Erdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri Toroslar'ın zirvesinde doğa yürüyüşü yaptı.

Dernek Başkanı Emre Erçelik, yaptığı açıklamada, doğa gezginleri olarak 2 bin rakımda karlar üzerinde doğa yürüyüşü yapmanın zevkini yaşadıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri 8 kilometrelik doğa yürüyüşü etkinliğe çok sayıda kişinin katıldığını belirten Erçelik, şöyle konuştu:

"Ev hanımlarını evlerinden, emekli beyleri de kahvehanelerden çıkarak doğayla buluşmaya davet ediyoruz. Doğayla baş başa kalmak, temiz hava almak kahvehane köşelerinden ve boş oturmaktan daha güzeldir. Aramızda, öğretmeninden doktoruna, iş adamından memuruna her meslek dalından doğa sever bulunuyor."

Doğa yürüyüşüne katılan Şenol Çalışkan, gezinin eşi ve kendisini çok iyi geldiğini ifade etti.

Emekli oldukları için zamanı evde ya da dışarıda boş geçirdiklerini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra arkadaşlarımdan doğa yürüyüşlerine katılmalarını isteyeceğim. Karlar üzerinde yürümek çok güzelmiş. Bizim için çok iyi bir etkinlik oldu. Bundan sonra hafta sonlarını dört gözle bekleyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:13 Kaynak: AA

Toroslar, Güncel
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