Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

15.05.2022 20:13
Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Van Gölü kıyılarına doğa yürüyüşü düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Van Gölü kıyılarına doğa yürüyüşü düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen yürüyüş, bu hafta Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'ndeki bölge ile Çarpanak Adası'nda yapıldı.

Sabah saatlerinde araçlarla toplanma alanına getirilen 700'ü aşkın doğasever, doğal güzellikleriyle ilgi çeken bölgedeki 10 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Bekiroğlu, "Bugün fotoğraf tutkuları ve doğaseverlerle birlikte Mollakasım ve Çarpanak koylarına gezdik. Katılımın yoğunluğu bizi mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler hem kentin tanıtımı için oldukça önemlidir hem de buraları görmeyen gençlere imkan sağlıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Van'da, Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü Van'da, Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi, Çarpanak Adası, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:19:16. #1.11#
SON DAKİKA: Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement