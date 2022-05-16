Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

16.05.2022 03:44
Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Van Gölü kıyılarına doğa yürüyüşü düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında Van Gölü kıyılarına doğa yürüyüşü düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen yürüyüş, bu hafta Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'ndeki bölge ile Çarpanak Adası'nda yapıldı.

Sabah saatlerinde araçlarla toplanma alanına getirilen 700'ü aşkın doğasever, doğal güzellikleriyle ilgi çeken bölgedeki 10 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Bekiroğlu, "Bugün fotoğraf tutkuları ve doğaseverlerle birlikte Mollakasım ve Çarpanak koylarına gezdik. Katılımın yoğunluğu bizi mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler hem kentin tanıtımı için oldukça önemlidir hem de buraları görmeyen gençlere imkan sağlıyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Doğaseverler Poyrazlar'da tekne turuna çıkabilecek Doğaseverler Poyrazlar'da tekne turuna çıkabilecek Doğaseverler Şırnak'ın güzelliklerini keşfediyor Doğaseverler Şırnak'ın güzelliklerini keşfediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti
01:07 Balık tutmak isteyen gençler denize düştü! Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti
01:04 2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
00:32 Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
00:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!
00:21 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 03:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement