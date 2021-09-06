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Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

06.09.2021 21:40

Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Başkale sınırları içerisinde buluna 'Vanadokya' ve 'Travertenleri' ziyaret ederek hem Van'ın tanımına katkı sağlıyorlar hem de Van Gölü kirliliğine dikkat çekiyorlar.

Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Başkale sınırları içerisinde buluna 'Vanadokya' ve 'Travertenleri' ziyaret ederek hem Van'ın tanımına katkı sağlıyorlar hem de Van Gölü kirliliğine dikkat çekiyorlar.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik yerlere geziler düzenliyor. Kalabalık gruplarla gittikleri gezileri sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Başkale sınırları içerisinde bulunan Hoşap Kalesi, Bartholomeus Kilisesi, Peribacaları 'Vanadokya' ve 'Travertenlere' ziyaret ederek Van'ın tanımına katkı sağlıyorlar hem de Van Gölü kirliliğine dikkat çekiyorlar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü başkanı Ömer Demez, "Süphan Dağı tırmanışı sonrası etkinliğimizi zenginleştirerek tarihi yapıları ve doğa güzelliklerini görmek gezmek için 30 kişilik bir ekip olarak Hoşap Kalesi, Bartholomeus Kilisesi, Peribacaları 'Vanadokya' ve 'Travertenleri' gezerek güzel bir gün geçirdik. Katılan bütün dostlarımızı kutluyoruz. Doğada buluşalım, huzur, mutluluk, dostluk, paylaştıkça insanlar güzelleşir" dedi.

Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor
Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor
Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor
Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor

Van Gölü, Başkale, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğaseverler Van'ın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor - Son Dakika


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