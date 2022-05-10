Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları Adilcevaz'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüledi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde SÜPHANTREK Arama Kurtarma Kulübü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında ilçeye gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, ilçedeki tarihi mekanları gezdi, doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Yüksek rakımlı dağların eteğinde Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Adilcevaz, zengin bitki örtüsü, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçedeki tarihi Mucizeler Manastırı ve Kef Kalesi'nin yanı sıra ilkbaharda eriyen kar ve yağmur sularıyla beslenen Cebba Şelalesi, insanlara şehrin stersinden uzakta doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

SÜPHANTREK Arama Kurtarma Kulübü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında ilçeye gelen 25 kişilik doğasever ve fotoğrafçı grubu da ilçedeki tarihi mekanları, doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Karların erimesiyle çoşan ve doğanın canlanmasıyla eşsiz güzelliğe bürünen Cebba Şelalesi'ne giden doğaseverler, ardından bir saat süren zorlu yolculukla ulaştıkları Mucizeler Manastırı'nı ziyaret etti.

Kulübün eğitmenleri Burak Cem Ural, Hakkı Oğur ve Erdoğan Ural'ın eşliğinde ilçedeki diğer alanları dolaşan doğaseverler, karşılaştıkları güzellikleri çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Ural, gazetecilere, ilçenin doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel yapısını tanıtmak amacıyla gezi programları düzenlediklerini belirtti.

İlçenin yılın her döneminde farklı güzelliklere büründüğünü aktaran Ural, "Süphan Dağı tırmanışı, Aygır Gölü kamp alanı, Mucizeler Manastırı, Kef Kalesi, Cebba Şelalesi, Arin Gölü Kuş Cenneti gibi çok önemli turizm merkezimiz gezginlerin yeni rotası oldu. Biz de bunları tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Herkesi ilçemizdeki güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Doğasever Rıdvan Babahan ise Van Gölü kıyısında bulunan Adilcevaz'ın eşsiz doğasıyla insanları kendine hayran bıraktığını ifade ederek, "Tarihi ve kültürel alanları çok fazla. İlkbaharda muhteşem bir manzaraya bürünüyor. Oksijen değeri çok yüksek bir yer. Doğayla baş başa muhteşem bir gün geçirdik. Emeği geçen eğitmenlerimize çok teşekkür ederim." dedi.