Doğaseverler, Yanık Ülke'de çöp topladı - Son Dakika

Manisa'da binlerce yıl önce patlayan volkanların sönmüş lav kalıntılarıyla ilginç coğrafi oluşumları bulunan Kula- Salihli Volkanik Jeoparkı, bir grup doğa sever tarafından çöplerinden arındırıldı.

Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü üyeleri, alan kılavuzları ve Jeopark Belediyeler Birliği personeli ile Salihli Belediyesi personelinin katıldığı etkinlikte Adala Kanyonundan yaklaşık 500 kilogram atık toplandı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediyelerin bu alanları temizlemesinin önemli olduğunu ancak sivil inisiyatifin, gönüllü vatandaşların temizliğe katılmasının sahip çıkma anlamında daha önemli olduğuna işaret etti.

Kula-Salihli Jeoparkı Turizm Sorumlusu Ali Karataş ise etkinliği çevre bilincini oluşturmak için düzenlediklerini ifade etti.

Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk de attıkları her adımda doğaya saygı duyduklarını ve korumaya çalıştıklarını ifade ederek, "Çevremize, suyumuza ve doğamıza sahip çıkmak amacıyla buradayız. Çünkü biz bu doğada, dağda ve patikalarda yürüyoruz. Pazar günleri biraz olsun nefes almak için doğaya çıkıyoruz. Doğada gördüğümüz manzaralar bizi gerçek çok üzüyor. Sadece yüz metre mesafede bir çöp poşeti dolusu çöp topladık. Bu alanlara gelenlerden sadece beklentimiz, yanlarında bir çöp poşeti bulundurup, kendi ürettikleri çöpü yanlarında götürmeleri ve çöpe atmaları." diye konuştu.