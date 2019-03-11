Son Dakika Haberleri: Doğaseverler Yürüyüşlerini Sürdürüyor

Doğaseverler Yürüyüşlerini Sürdürüyor

16 dakika önce

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe sırtlarına yürüyerek Kalecik Sivrisi'ne çıktılar.

Doğaseverler Yürüyüşlerini Sürdürüyor, System.String[]
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe sırtlarına yürüyerek Kalecik Sivrisi'ne çıktılar.

AFDOS üyeleri sabah erken saatte özel araçlarla Kalecik mevkiine ulaştılar. Kalecik Sivrisi'nin zirvesine çıkan sporculara AFDOS Sporcusu Cengiz Türk liderlik yaptı. Sporcular yüksek noktalarda karlı zeminde de yürüdüler. Faaliyet yaklaşık 4 saat sürdü. Sık sık fotoğraf çeken AFDOS sporcuları faaliyet nedeniyle AFDOS yönetimine teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Spor
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