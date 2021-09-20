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Doğaseverler yürüyüşte buluştu - Son Dakika

Doğaseverler yürüyüşte buluştu

20.09.2021 11:34
Doğaseverler yürüyüşte buluştu, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında farklı etkinliklerle kutlanan ve bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik' olarak belirlenen 20.Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında farklı etkinliklerle kutlanan ve bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik' olarak belirlenen 20.Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi. Doğaseverler, 4 kilometrelik yürüyüşte temiz havada spor yapmanın keyfini yaşadı.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 Faaliyet Programında yer alan 20. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ki doğa yürüyüşü, Konak Köprübaşı Mevkinde başlayarak 4 kilometrelik parkurun sonunda Horata Havuzbaşında sona erdi.

Hareketli bir yaşamın insan sağlığına verdiği önemin ön plana çıkmasını hedefleyen doğa yürüyüşüne; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşları pandemi ve günlük hayatın stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkarmak ve spora yönlendirmek amacıyla gerçekleşen yürüyüşe katılan doğaseverler, Yeşilyurt'un doğal ve tarihi güzelliklerini de keşfetme imkanı bulurken, doğanın içinde keyifli ve neşeli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yeşilyurt'un doğal güzellikleri içinde bol bol enerji depolayan doğaseverler, spora verdiği önem ve destekten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Sağlıklı ve dinamik bir hayat için herkesi spor yapmaya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki teması 'Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik' olarak belirlenen 20.Avrupa Hareketlilik Haftasına yakışan bir etkinlikte sporseverle bir araya geldiklerini söyledi.

Doğa yürüyüşüne katılan tüm sporseverlere gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, " Türkiye Belediyeler Birliği tarafından desteklenip, Yeşilyurt Belediyesi olarak ta üyesi olduğumuz Avrupa Hareketlilik Haftasına hem destek vermek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir havada doğaseverlerle birlikte sağlıklı yaşam yürüyüşümüzü yaptık. Etkinliğimize destek verip katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Konak Köprü Başı mevkinde başlayıp Horata Havuzbaşı arasındaki 4 km'lik alanda gerçekleşen yürüyüşümüze katılanlar bir yandan adımlarını sağlıklı ve dinamik bir hayat için atarken diğer taraftan bu bölgemizin doğal ve tabiat güzelliklerini bire bir yaşama fırsatına ulaştılar. Güzel, sağlıklı ve dinamik bir hayat için hayatımızın merkezine sporu yerleştirmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Düzenlediğimiz bu tür farklı organizasyonlarla vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için spora yönlendirmeye gayret ediyoruz. Pandemi başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden kendimizi ve sevdiklerimizi uzak tutmanın yolu; spor yapmaktan geçmektedir. Tabii ki buradaki amacımız, sadece yürüyüş yapmak değildir, Yeşilyurt'umuzda ki doğa sporlarını geliştirmek, ilçemizin doğal ve eşsiz güzelliklerini daha çok insanımızın tanımasını sağlamaktır. İlçemiz, birçok tarihi ve kültürel varlığa sahiptir. Sağlıklı yaşam için spora önem veriyoruz. Bu kapsamda doğa yürüyüşlerimiz devam edecektir" dedi.

Doğa yürüyüşüne gençlerin gösterdiği ilginin kendilerini daha fazla mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Özellikle de gençlerimizin bugün ki etkinliğimize gösterdiği ilgi bizi daha fazla mutlu etti. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu tür etkinliklere teşvik ederek onları farklı bir branşta yetişmelerine katkı sunmak için yatırımlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. İlçemizin 30 farklı noktasına kurduğumuz spor tesislerimiz sayesinde gençlerimizi daha fazla spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ki 16 farklı branşta gençlerimizin hizmetindeyiz, 17 bine yakın sporcumuz var. Lisanslı sporcu sayımızı daha da artırıp Yeşilyurt'umuzu spor kenti yapma hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yatırımlarımıza ve bu tür etkinliklerimize destek veren Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğa yürüyüşünden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise, " Sağlıklı yaşam için herkesin spor yapmasını istiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlik doğa sporlarına olan ilgiyi de artıracaktır. Yeşilyurt spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Yeşilyurt Belediyesi ile uyumlu ve güzel çalışmalar yaparak sporun kentimizde daha fazla yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Yeşilyurt'ta hayata geçen semt sahaları, tesisler ve birlikte uyguladığımız sosyal sorumluluk projeleriyle her yaştan vatandaşımızı daha fazla spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Tesislerimiz ve sunduğumuz hizmetlerle gençlerimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlu olsun, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler dilerim" şeklinde konuştu. - MALATYA

Doğaseverler yürüyüşte buluştu
Doğaseverler yürüyüşte buluştu
Doğaseverler yürüyüşte buluştu

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğaseverler yürüyüşte buluştu - Son Dakika Spor


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