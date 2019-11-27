Son Dakika Haberleri: Doğaseverlerden Gayda Barajı'na doğa yürüyüşü
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Doğaseverlerden Gayda Barajı'na doğa yürüyüşü

6 saat önce

Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Hizan ilçesindeki Gayda Barajı'nın bulunduğu alana doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğaseverlerden Gayda Barajı'na doğa yürüyüşü, System.String[]

Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Hizan ilçesindeki Gayda Barajı'nın bulunduğu alana doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlçedeki alabalık tesislerinden başlayan yürüyüşe katılan 80 doğasever, 7 saat yürüyerek barajın bulunduğu bölgeye ulaştı.

Çevredeki doğal güzellikleri görme imkanı bulan doğaseverler, manzaraya karşı kahvaltı yaparak doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, bir araya getirdikleri insanlara çeşitli etkinliklerle kentin güzelliklerini tanıttıklarını söyledi.

Her hafta farklı bir bölgeye gittiklerini anlatan Araboğa, şöyle konuştu:

"Hizan görsel bakımdan çok güzel bir yer. İnsanlar çok beğendi. Yürüyüşün ardından manzaraya karşı kahvaltı yaparak eğlendi. Doğayı seven insanların boş zamanlarını beton yığınlarının arasında değil de doğada geçirmelerini ve buraları tanımalarını istiyoruz. Bitlis ve ilçelerinin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 4 bine yakın doğaseveri doğayla buluşturduk. Bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Doğayı seviyoruz, insanların da doğayı sevip sahip çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Geziye katılan Cengiz Taşçı ise Vadi Doğa ve Spor Kulübü sayesinde güzel bir etkinliğe katılma imkanı bulduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirten Taşçı, yürüyüş sayesinde haftanın tüm stresini attıklarını dile getirdi.

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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