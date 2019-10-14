Son Dakika Haberleri: Doğaseverlerden Mehmetçiğe destek tırmanışı
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Doğaseverlerden Mehmetçiğe destek tırmanışı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğaseverler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve devam eden harekatta şehit düşen askerlerimiz ile tüm şehitlerimizi anmak amacıyla dağın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Doğaseverlerden Mehmetçiğe destek tırmanışı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğaseverler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve devam eden harekatta şehit düşen askerlerimiz ile tüm şehitlerimizi anmak amacıyla dağın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.


Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Konya'dan ilçeye gelen Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrenci grubunun da aralarında olduğu çok sayıda doğasever katıldı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, orman gözetleme kulesinin bulunduğu Dumanlı Mahallesi sınırlarındaki Keldağ'ın bin 782 metrelik zirvesine etkinlik çerçevesinde tırmanış gerçekleştirildiğini belirterek, "Dağın zirvesinde doğaseverlerimizle birlikte Türk bayrakları açtık. Bu etkinliğimizi Türk Ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek vermek, harekatta şehit düşen yükseköğrenimini Beyşehir'de tamamlayan Konyalı Uzman Onbaşımız Yunus Mermer ile tüm şehitlerimiz anısına gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizi bu anlamda rahmetle anıyor, gazilerimize ise Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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