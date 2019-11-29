Son Dakika Haberleri: Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi
Son Dakika Güncel Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi - Son Dakika

Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi

6 saat önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.

Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi, System.String[]

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.

Sumbas'a bağlı Yirce Yaylası'nın kuzeyinde, kayın ağaçlarından oluşan orman alanı, bölge sakinleri ve çevre illerden gelenlerin ilgisini çekiyor. Kayın ormanında ağaçların yapraklarının dökülmesiyle güzel manzara ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçıları, ziyaret ettikleri bölgede fotoğraflar çekerek, arşivledi. Fotoğrafçı Süleyman Gelebek, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Renk cümbüşü insanlara huzur veriyor. Son zamanlarda doğa sporcularının da gezi rotasına aldığı kayın ormanları 1770 rakımda bulunuyor. Doğa harikası olan bu bölgeye ailenizle de gelerek güzel mutlu bir gün geçirebilirsiniz" dedi. Osmaniye Doğa Sporları Kulübü ekip lideri Osman Demirkaynak ise gezileri sırasında doğada bırakılan çöpleri topladıklarını ve yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını da söyledi.


Osmaniye, Sumbas, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada Erkan Zengin, Adana Demirspor'da İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:42:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]