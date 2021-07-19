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Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika

Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor

19.07.2021 11:12
Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor, System.String[]

Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Boztepe, yerli ve yabancı turistlere doğanın eşsiz güzelliklerini kuş bakışı seyretmenin keyfini yaşatıyor.

Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Boztepe, yerli ve yabancı turistlere doğanın eşsiz güzelliklerini kuş bakışı seyretmenin keyfini yaşatıyor.

Ordu, Karadeniz'de uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, dere ve şelaleleriyle doğa turizminde adından söz ettiriyor.

Kentin seyir terası, 530 metre yükseklikteki Boztepe de teleferik yolculuğu sırasında sunduğu mavi ile yeşilin oluşturduğu manzarayla dikkat çekiyor.

Boztepe, her mevsim ağırladığı binlerce turiste, kenti kuş bakışı görme fırsatı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Boztepe'nin cazibesini artırmak amacıyla geçen yıl yöresel ürünlerin satıldığı 27 ahşap büfe kurdu. Trafiğe kapanan gezi alanı, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemesiyle konforlu bir ortam sunulan Boztepe'ye, bu yaz, yöresel yemeklerin sunulduğu sosyal tesis de kazandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin şehri ziyaret etmelerinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Kentteki en önemli çekim merkezlerinden birinin Boztepe olduğuna işaret eden Güler, "Buraya hem teleferikle hem de arabayla çıkılıyor. Dolayısıyla turist sayısında büyük bir artış var. Günlük ortalama 6-7 bin kişi teleferikle, bir o kadar da arabayla çıkıyor." dedi.

Güler, burayı yerli üretim stantlarıyla alışveriş merkezi haline getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelenler orada muhteşem Ordu manzarasını seyrediyorlar. Hem Ordu'yu seyrediyorlar hem de paraşütle atlıyorlar. Ordulu gençler ve gelen misafirler paraşütle de bu zevki tadıyorlar ve oradan sahile iniyorlar. Sahil bir başka güzel. Denizde yaptığımız çalışmalar sonucu yatlar, yelkenliler ve kanolarla manzara daha da zenginleşiyor."

Buraya kazandırdıkları sosyal tesisteki restoranı, çok iyi aşçılarla zenginleştirdiklerini belirten Güler, "Aynı zamanda kendimiz aşçılık eğitimi vererek tarihte bilinen ama günümüze kadar ulaşamayan yöresel lezzetleri ortaya çıkarttık. Burası aynı zamanda yiyecek açısından da damak zevki açısından da önemli bir yer oldu." ifadelerini kullandı.

Güler, Ordu'da Boztepe gibi gezilebilecek 155 nokta seçtiklerine dikkati çekerek, kentte birbirinden güzel yaylalar, kanyonlar, parkların yanı sıra Yoroz Tepesi, Perşembe Yaylası, Yason Burnu gibi öne çıkan noktalar bulunduğunu kaydetti.

"Biz burayı gördüğümüz için çok şanslıyız"

Şehirde yaşayan Yetkin Kurucu, doğası, yeşilliği, havası, deniziyle Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin incisi olduğunu belirterek, gezdirdikleri misafirlerin buradan memnun ayrıldığını anlattı.

Antalya'dan gelen Mehmet Öztürk ise arkadaşının daveti üzerine Ordu'ya geldiğini dile getirerek, "Gerçekten çok güzel, harika bir yer. Farklı bir atmosferi var. Burayı gördüğümüz için çok şanslıyız. Boztepe'ye teleferikle çıktık. O da buraya ayrı bir hava katmış. Gelmeden önce duymuştuk ama o duyguyu yaşamak ayrı bir şey. Herkesi buraya bekliyorum, burayı yerinde görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Osman Çorbacı da Boztepe'nin gezip görülecek çok güzel bir yer olduğunu, defalarca geldiğini belirterek, aileyle gelinebilecek nezih bir ortam olduğuna dikkati çekti.

Gülsüm Büşra Çon da Samsun'dan geldiğini ve ilk defa Boztepe'ye çıktığını anlatarak, "Teleferikle çıkarken manzara çok güzeldi. Bu kadar uzun süreceğini de düşünmemiştim." dedi.

Ayhan Uzun ise ailesiyle birlikte Karadeniz turuna çıktıklarını ve Trabzon'un ardından Ordu'ya geldiklerini aktararak, teleferiğin buraya bir renk kattığını, manzarasıyla unutulmaz bir deneyim yaşattığını dile getirdi.

Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor
Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor
Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor
Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor
Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor

Karadeniz, Boztepe, turist, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğasıyla cezbeden Boztepe'de turist hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika


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