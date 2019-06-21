Son Dakika Haberleri: Doğaya bin keklik salındı
Son Dakika Güncel Haber

Doğaya bin keklik salındı

1 saat önce

Dursunbey'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Hacıömerler Bölgesi'nde bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğaya bin keklik salındı, System.String[]
Dursunbey'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Hacıömerler Bölgesi'nde bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Bölgeye av yasağı getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından Dursunbey Hacıömerler Bölgesi'nde kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkan yardımcısı Sadettin Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, avcılar ve vatandaşlar katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı keklik yetiştirme merkezinden ilçeye getirilen keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bakanlığın planlamaları çerçevesinden ülke genelindeki bir çok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında yaban hayvanlarının doğaya salındığını söyledi.

Hacıömerler kırsal mahallesine bin adet 115 günlük kekliklerin yerleşmesi üzerine av yasağı getirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
baka, dursunbey, milli parklar genel müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğaya bin keklik salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]