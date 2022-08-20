Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu

20.08.2022 12:46
Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu

Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu Ölen ineğin midesinden plastik poşetler çıktı Rize'de hayvancılık yapan vatandaşın ölen ineğin içerisinden yol kenarlarına atılan plastik poşetlerinden çıktı.

Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu

Ölen ineğin midesinden plastik poşetler çıktı

RİZE - Rize'de hayvancılık yapan vatandaşın ölen ineğin içerisinden yol kenarlarına atılan plastik poşetlerinden çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Elevit Yaylasında hayvancılık yapan Recep Ekmekci, yaylada hayvanını yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Yerde yatan hayvanının yanına giden Ekmekci hayvanının öldüğünü anladı. Ekmekci, geçtiğimiz yıllarda bir ineğini plastik poşetten öldüğünden dolayı ölü bulduğu hayvanının da aynı şekilde öldüğünden şüphelenerek karnını kesti. Ölmüş hayvanının karnını kesen Ekmekci, gördüğü manzara karşısında tekrardan şok oldu. Hayvanının içerisinden çıkan plastik poşetlerin yaylaya gelen turistlerin doğaya atmış olduğu poşetlerden dolayı olduğunu iddia eden Ekmekci, bu duruma büyük tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaya bırakılan çöpler ineğin ölümüne neden oldu - Son Dakika

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