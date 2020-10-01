Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti - Son Dakika

Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti

İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi adeta çöplüğe çevirdi.

Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi adeta çöplüğe çevirdi. Alkışlarla tepkilerini dile getiren bölge halkı, belediye yetkililerini göreve çağırdı.

Bornova ilçesindeki Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen atıklara halk tepki gösterdi. Vatandaşlar, rastgeldikleri sırada bu kişileri uyardıklarını ancak silahlı tehdide varan karşılık bulduklarını söyledi. Bölgedeki moloz, evsel atık ve hayvan ölülerinin temizlenmesini isteyen vatandaşlar güvenlik güçlerinin nöbet tutmasını, ayrıca güvenlik kamerasıyla çevrenin izlenmesini istedi. Alkışlarla tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve çağırdı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK, SORUN ÇÖZÜLMEDİ'Tepkili vatandaşlardan evli ve 4 çocuk babası inşaat ustası Habip Üzülmez (47), "Burası dere yatağının bulunduğu alan. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı macera tepesi ise üst tarafta, çok güzel bir park. Ancak burası çöplüğe dönüştürüldü. Önüne gelen herkes buraya molozunu, çöplüğünü ve hafriyatını döküyor. Burası döküm sahası değil. Ölü hayvanlar bile atılıyor. Koku rahatsız ediyor. Doğanın ortasında çok güzel bir yer burası ancak çöplüğe dönüştürülmüş halde" dedi. Defalarca şikayetçi olduklarını belirten Üzülmez, "Bornova Belediyesi zabıta amirliğine defalarca şikayet ettik. Kirliliği gösteren videolar gönderdik. Ama bir sonuç alamadık. Kimse ilgilenmedi. Şehre oldukça yakın bir yer ancak hiçbir şekilde temizlik çalışması yapılmıyor. Bu çöpler ise ilk yağmurda, dere yatağıyla birlikte Ege Denizi'ne taşınacak" diye konuştu.ÖNLEM ALINMASI ÇAĞRISIEvli ve 2 çocuk babası Nazım Karacam (60), "Uyarıyoruz buraya çöp dökmeyin, moloz dökmeyin' diye. Bizi tehdit ediyorlar. 'Sen karışamazsın senin yetki belgen yok' diyorlar. Bir defa silah çıkardı bana 'Sen karışamazsın bana seni vururum' dedi. O nedenle tehlike yaşamamak için müdahale etmek istemiyorum. Şu görüntüye üzülüyorum. Biz eskiden burada hayvan otlatırdık, piknik yapardık. Burası Bornova Belediyesi sorumluluğunda. Belediyeden görevliler geldi, dolaştı gitti. Buraya bir kamera koysun önlem alınsın" dedi. Kum satışı yapılan işletmenin sahibi Abdurrahman Keleş (72) ise, "Burası rezalet içinde. Bazen hayvan ölüsü de atıyorlar. Dökenleri uyarınca tepki gösteriyor bize. Fazla da üstüne düşemiyoruz. Burasının temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti
Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti

Osmangazi, Bornova, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti - Son Dakika

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