Doğaya bırakılan molozlar tepki çekti - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi adeta çöplüğe çevirdi. Alkışlarla tepkilerini dile getiren bölge halkı, belediye yetkililerini göreve çağırdı.

Bornova ilçesindeki Laka ve Osmangazi mahalleleri arasında kalan kırsal alanda doğaya bırakılan moloz ve çeşitli atıklar çevreyi çöplüğe çevirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce rastgele dökülen atıklara halk tepki gösterdi. Vatandaşlar, rastgeldikleri sırada bu kişileri uyardıklarını ancak silahlı tehdide varan karşılık bulduklarını söyledi. Bölgedeki moloz, evsel atık ve hayvan ölülerinin temizlenmesini isteyen vatandaşlar güvenlik güçlerinin nöbet tutmasını, ayrıca güvenlik kamerasıyla çevrenin izlenmesini istedi. Alkışlarla tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve çağırdı.