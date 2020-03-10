Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı - Son Dakika

Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı

6 saat önce

Her yıl yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz yılanlar bu yıl Mart ayında uykudan uyandı.

Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı, System.String[]

Her yıl yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz yılanlar bu yıl Mart ayında uykudan uyandı.


Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim Sargın isimli kişi, normalde Haziran ayından sonra kendini gösteren yılanların bu yıl Mart ayında uykudan uyandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yakaladığı yılanı inceleyen Sargın, kuyruğunda yara olan yılanı tedavi ettikten sonra doğaya saldı. Yılan İbrahim Sargın'ı incelerken ısırdı. Doğaya çıkacak olan vatandaşlar ise bu yıl erken uyanan yılanlara karşı dikkatli olmasında yarar var bazı yılanlar zehirli olurken zehirli yılanlarda büyük tehlike oluşturabiliyor. Bazı vatandaşlar yılanların yazın ortaya çıktığını düşünüp kırda ve doğada rahat rahat gezerken bu yıl yılanlar erken kendini gösterdi.


İlk defa bu mevsimde yılanla karşılaştığını ifade eden İbrahim Sargın, "Yılanları normalde Nisan sonu Haziran başı gibi doğada görmeye alışıktık. Arazide çalışırken yılanı gördüm hemen elime alıp inceledim. Kuyruğunda yarası vardı. Tedavi edip doğaya saldım. Bu yılan zehirsiz Hazer Yılanı. Ama bu hayvan fare ve çeşitli hayvanlarla beslendiği için bu hayvanlardaki mikropları ısırdığı kişiye taşıyabilir. Bursa'da zehirli yılanlar da var. Vatandaşlar bunlara karşı dikkatli olmalı. Bir yılan sizden kaçıyorsa ondan korkmayın, yılan sizden kaçmıyorsa o yılandan korkun" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor
İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine devam ediyor

Son Dakika Haberleri
15:52 Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat
15:52 İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü
15:52 İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
15:52 Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
15:52 Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]