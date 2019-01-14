"Doğaya Dokunan Masallar"

Eğlenhoca köyünden 85 yaşındaki Mehmet Tunçer'in anlattığı masallarla başlayan etkinlikte masalcılar Ayşıl Tokcan, Asuman Memen, İsmail Döver, Nuray Önoğlu, Serdar Sarper, konuşmacılar Seçkin Sarpkaya, Efe Elmas, İzmir Devlet Tiyatrosu bizden masallar/Şahmeran ekibinden Gürol Tonbul, Sıla Topçam ve müzisyen İsmail Başışık katılımcılara muhteşem iki gün yaşattılar.

Masalların binlerce yıldır insanlığın ortak dili ve bağı olduğu vurgulanan etkinlikte masallarını unutan, masal anlatmayı ve dinlemeyi bırakan insanların doğayla da bağının koptuğu dile getirildi. Aslında doğanın özüyle bir olan insanın doğayla savaşmayı ve kibrini bir an önce bırakarak doğayla uyumlu/ eşitbir yaşamı kurma yoluna girmesi gerektiği dile getirildi. Kapanış çemberinde katılımcılar, ulusal ölçekte değer taşıyan bu etkinliği organize ederek masallara ve doğaya dokunan Zeytin Okuluna yürekten teşekkürlerini dile getirdiler.

Etkinlik bir sonraki masal buluşmasındabir araya gelmek dileğiyle sona erdi.