DOĞAYA DÖNEMEYECEK YIRTICI KUŞLAR, ENGELLİ KUŞ BARINAĞINDA - Son Dakika
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DOĞAYA DÖNEMEYECEK YIRTICI KUŞLAR, ENGELLİ KUŞ BARINAĞINDA

16.03.2022 10:39

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da doğaya dönemeyecek yırtıcı kuşlar için 'Engelli Kuşlar Barınağı' oluşturuldu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da doğaya dönemeyecek yırtıcı kuşlar için 'Engelli Kuşlar Barınağı' oluşturuldu. Ormanya Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran barınakta doğaya tekrar dönemeyecek şahin ve çakır gibi yırtıcı kuşların bulunduğunu belirterek, Doğada bu hayvanlar bulunduklarında yüzde 90 kanat kırıklıklarından bizlere geliyorlar. Burada ömürleri boyunca onlara refah bir yaşam düzeyi sağlıyoruz dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da tedavileri yapılmasına rağmen doğaya dönemeyecek durumda olan yırtıcı kuşların barınmaları için 'Engelli Kuşlar Barınağı' yapıldı. Barınakta şu anda 8 şahin ve 1 çakır kuşu bulunuyor. Doğaya bir daha dönemeyecek bu kuşlar ömürleri boyunca Ormanya'da misafir edilecek. Ormanya Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran doğaya dönemeyecek yırtıcı kuşlar için refah bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, 'Tedavi gören ve doğaya tekrar dönemeyecek kuşlar için bir barınak oluşturduk. Burada daha önce leylek ve pelikanlar için de benzer barınaklar oluşturmuştuk. Rehabilitasyon merkezimizin kurulma amacı buraya gelen ve tekrar doğaya dönemeyecek durumda olan yırtıcı kuşlar için ömürleri boyunca onlara refah bir yaşam düzeyi sağlamaktır dedi.

'YÜZDE 90'NI KANADI KIRIK GELİYOR'

Şahin ve çakır kuşlarının bir arada yaşayabildiğini ifade eden Nalkıran, 8 şahin ve 1 de çakır kuşumuz var. Birlikte yaşayabilen bu kuşları bu barınakta yaşamlarını sağlıyoruz. Doğada bu hayvanlar bulunduklarında yüzde 90 kanat kırıklıklarından bizlere geliyorlar. Doğada geç bulundukları için bunlar tedavi edilemez durumda oluyor. Gerekli operasyonlarını tedavilerini sağlıyoruz, onları doğaya döndürüyoruz ama bu tür kuşların bir daha doğaya dönme şansları maalesef olmuyor? diye konuştu.

DOĞAYA DÖNEMEYECEK YIRTICI KUŞLAR, ENGELLİ KUŞ BARINAĞINDA
DOĞAYA DÖNEMEYECEK YIRTICI KUŞLAR, ENGELLİ KUŞ BARINAĞINDA
DOĞAYA DÖNEMEYECEK YIRTICI KUŞLAR, ENGELLİ KUŞ BARINAĞINDA

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞAYA DÖNEMEYECEK YIRTICI KUŞLAR, ENGELLİ KUŞ BARINAĞINDA - Son Dakika


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