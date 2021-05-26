Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı - Son Dakika

Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı

26.05.2021 07:34
Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı, System.String[]

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve 2021 yılının en farklı ve özel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Başarılı ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan'ın "Doğaya Dönüş" sergisi Galeri İdil'de gerçekleşti. Fisun Kapucuoglu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan ve 24 eserden oluşan sergide yer alan, aynı zamanda dünyada ilk olarak doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar büyük beğeni toplarken sergi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok ünlü sanatseverin katılımıyla büyük bir sanat buluşmasına dönüştü.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve 2021 yılının en farklı ve özel sergisi sanatseverler ile buluştu. Doğal yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez "Doğaya Dönüş" adıyla Galeri İdil sanatseverlerle buluştu. Başarılı Ressamlar Fisun Kapucuoglu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan, dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar "Doğaya Dönüş" sergisiyle sanatseverlerle buluştu. 24 eserden oluşan sergi konukların büyük beğenisini kazanırken davete katılan iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri böylesine özel bir sergiyi hazırladıkları için Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan'ı tebrik etti.

Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı

"SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA, SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Eserlerle ilgili olarak başarılı ressam Fisun Kapucuoğlu "Her mevsimi geldiğinde yere düşen yaprakların yok olmasına izin vermiyoruz, onları sanatla birleştirerek adeta yeniden hayat veriyoruz. Böylece sürdürülebilir doğa, sürdürülebilir sanat anlayışını hayata geçirmiş oluyoruz. Bir diğer önemli husus da Türkiye'de ve dünyada yapraklarla yaptığımız bu çalışmayı gerçekleştiren kimse yok. O nedenle de aslında Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik." dedi. Konukların büyük bir beğeniyle takip ettiği sergide Kapucuoğlu ve Selçukcan konuklarla yakından ilgilenirken eserleri oluşturma aşamalarını da anlatarak sanatseverleri bilgilendirdi. Günümüzde büyük önem arz eden sürdürülebilirlik kavramına da atıfta bulunan, doğanın ve sanatın sürdürülebilir olmasını vurgulayan serginin açılış davetinin sonunda konuklar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan'ı tebrik ederek gelecek sergilerini merakla beklediklerini belirttiler.

Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı

SANAT, CEMİYET VE İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ BİRBİRİNDEN ÖZEL ESERLERİ ALMA YARIŞINA GİRDİLER

İş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı sergi davetinde konuklar sınırlı sayıda olan ve büyük bir emekle oluşturulan eserleri satın alabilmek için adeta yarıştı. Sergi davetine katılan isimler arasında Yılmaz Morgül, Erkan Özerman, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Ozan Öztürk, Muammer Kapucuoğlu, Eda Erdoğan, Serap Sarı, Serap Tibuk, Jülide Önengüt, Ayşegül Kayabay, Ebru Kain, Elif Girgin, Gamze Özlü, Onur Bozkurter, Gülşen Şener, Çisem Nur Demiral,Banu Sağnak, Arzu Kunt, İlhan Şahin, Lütfü Sapmaz, Arzu Özal da vardı.

Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı

Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Doğaya Dönüş Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı - Son Dakika


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