DOĞAYA DÖRT NALA YEM BIRAKTILAR - Son Dakika
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DOĞAYA DÖRT NALA YEM BIRAKTILAR

04.04.2022 10:38

İLKBAHAR gelmesine rağmen dağlarında 3, ovada ise bir metreye varan karla kışın hala yaşandığı Erzurum'da ciritçiler, dört nala sürdükleri atları ile yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

İLKBAHAR gelmesine rağmen dağlarında 3, ovada ise bir metreye varan karla kışın hala yaşandığı Erzurum'da ciritçiler, dört nala sürdükleri atları ile yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Osmanlı Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahri Önal, "İnsan, doğası gereği sevdiği şeyi korumak ister. Evcil veya yabani olsun her ciritçi iyi bir hayvan severdir. Mart'ta günlerce yağan kar baharın gelmesine rağmen bitki örtüsünü tamamen kaplamış durumda. Bizde atlarımıza yiyecek yükleyip dağlara ve ovaya sakat at, ekmek ve yem bıraktık" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu kırsal mahallesindeki Osmanlı Atlı Spor Kulübü sporcu ve üyeleri bu kez yaban hayat için at bindi. Kulüpten çıkardıkları atlarına hazırladıkları yiyecekleri yükleyen sporcular, gittikleri ova ve dağlara yiyecek bıraktı. Güneşli bir havada karla kaplı zeminde zaman zaman atlarını dört nala koşturan kulüp üyeleri birbirleri ile de yarıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kulüp binasına gelen dernek üyeleri ve sporcular, atların ayaklarını yıkayarak zararlı olan kar sularından temizledi. İlkbahar ayında olmamıza rağmen ovada ve dağlarda çok kar olduğunu söyleyen Osmanlı Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahri Önal, "İnsan, doğası gereği sevdiği şeyi korumak ister. Evcil veya yabani olsun her ciritçi iyi bir hayvan severdir. Mart'ta günlerce yağan kar baharın gelmesine rağmen bitki örtüsünü tamamen kaplamış durumda. Geçen yıl bu zamanlarda kar yoktu. Bizde atlarımıza yiyecek yükleyip dağlara ve ovaya sakat at, ekmek ve yem bıraktık. Karlar eriyene kadar bu çalışmamız devam edecek. Ramazanda eğlenceli bir gün geçirdik" diye konuştu.

Atlarını dört nala sürüp, yaban hayat için ovaya ve dağlara yiyecek bırakıp kulüp üyelerinden Adem Ugan ise bu tür aktivitelere isteyen herkesin katılabileceğini belirterek şunları söyledi: "Türklerde at besleme, atlı spor ve atlı savaş kültürel bir özelliktir. At, Türkler tarafından yalnız ilk kez ehlileştirilip, binilen hayvan olmamış, aynı zamanda bütün tarih boyunca Türklerin hayatında önemli bir yer tutmuştur. Bizde babadan gördüğümüz bu geleneği hem sürdürüyor hem de gelecek nesillere bırakmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin en çok kar yağışı olan illerden biri olan Erzurum'da bahar gelmesine rağmen her taraf karla kaplı. Biz de bu nedenle atlara binip yanımıza da yaban hayat için yiyecek aldık. Bir taraftan doğada gezerken bir taraftan da yaban hayat için gittiğimiz yerlere yiyecek bıraktı. Çok güzel ve başarılı bir etkinlik oldu." (DHA)

DOĞAYA DÖRT NALA YEM BIRAKTILAR
DOĞAYA DÖRT NALA YEM BIRAKTILAR
DOĞAYA DÖRT NALA YEM BIRAKTILAR

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İlkbahar, Osmanlı, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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