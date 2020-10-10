Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez - Son Dakika

Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez

10.10.2020 10:40
Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez, System.String[]

ŞEHİR stresinden uzaklaşıp doğal bir yaşamı seçmenin kalp ve damar hastalıkları açısından pozitif etkisi olacağını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, bunun tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

ŞEHİR stresinden uzaklaşıp doğal bir yaşamı seçmenin kalp ve damar hastalıkları açısından pozitif etkisi olacağını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, bunun tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kalp krizi yaşının düştüğünü belirten Uçar, "Genç hastalarda köprü damarlar oluşmadığı için kalp krizleri ölümcül oluyor" dedi.

Muğla Köyceğiz'e yerleşerek doğa ile iç içe bir yaşam seçen Serdar Oral'ın ölümü herkesi üzdü. Bu ölüm 'büyük şehrin stresinden ve karmaşasından kaçmak çare değil mi' sorusunu akıllara getirdi. Doğaya kaçmanın pozitif anlamda birçok etkisi olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Uçar, "Ancak bu istenildiği kadar büyük bir fayda sağlamaz. 'Doğada yaşayanlar kalp krizi geçirmez, ölmez' diye bir kaide yok. Fakat daha doğal şartlarda yaşayanlar, spor yapma ihtimali yüksek yerlerde yaşayan insanlarda kalp krizi ve ölümcül hastalıklara yakalanma oranı daha düşük. Kişi belki çok daha erken bir yaşta kalp krizi geçirecekti. Ancak doğada yaşadığı, spor, meditasyon yaptığı için biraz daha geç yaşlarda geçirdi" diye konuştu.

"KALP KRİZİ YAŞI 30'LU 40'LI YAŞLARA KADAR DÜŞTÜ"

Kalp krizi yaşının son yıllarda düştüğünü anlatan Prof. Dr. Hakan Uçar, "Şimdilerde 30'lu 40'lı yaşlarda kalp krizi vakalarını görüyoruz. Özellikle genetik yatkınlığı olanlarda, sigara içenlerde, ciddi anlamda hareketsiz yaşam sürenlerde biz bunu çok daha genç yaşlarda görüyoruz. Fakat yapılan düzenli egzersizler, dengeli beslenme bu olayı geciktiriyor. O nedenle doğada yaşamanın iyi anlamda her zaman bir etkisi var. Bunun en önemli nedeni de ciddi anlamda bir hareketsiz yaşam var. Herkes her yere arabayla gidiyor. Yürüyüş, bisiklete binme, düzenli spor yapma yok. Buna dengesiz beslenme de ekleniyor. Dengesiz beslenme oranı ciddi düzeyde yüksek. Diğer bir faktör ise stres. Toplumda yoğun bir stres var. Sigara, alkol, tansiyon problemleri, şeker ve kolesterol de üstüne eklenince kalp krizi yaşı 30'lu 40'lı yaşlara kadar düştü. Son yıllarda uyuşturucu madde kullanımına bağlı krizler ile de karşılaşıyoruz. Özellikle kokain tarzı uyuşturucu maddeler erken yaşta kalp krizini tetikleyebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"STRESİ YÖNETMEK SPORDAN GEÇİYOR"

Genç hastalarda kalp krizlerinin daha ölümcül olduğunu ifade eden Uçar, "Çünkü genç hastalarda köprü damarlar oluşmamıştır. Bu damarlar ilerleyen yaşlarda oluşuyor. Buna bağlı da herhangi bir kriz anında yan damarlardan kan akışı sağlanabiliyor. Bu da hastayı ölümcül durumlardan koruyor. Genç hastalarda köprü damarlar olmadığı için bu handikapla karşılaşıyoruz. Stresi yönetmek çok önemli ve bu yine spordan geçiyor. Spor sırasında salınan beta endorfin serotonin gibi hormonlara her zaman ihtiyaç var. Meditasyon da bunlardan biri. Bunlar da bu tür hormonal salınımı artıran durumlar. Düzenli şekilde yapılan sporlar kalp krizine karşı korur" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZİ İYİ TANIYIN, GELİŞİME AÇIK OLUN"

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hakan İşözen ise bedensel olarak aktif bir hayatın gerekliliğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Bedensel olarak baktığımız zaman kuşkusuz aktif bir hayat gerekiyor. Bu aktif hayat büyük kentlerde özellikle beyaz yakalılar için ciddi bir sorun. Bu aktifliği spor merkezlerinde sağlamaya çalışıyoruz ama gerçekten faydalı olup olmadığını iyi düşünmek gerekiyor. İlla bir spor merkezine gitmeye gerek yok. Yapılacak yürüyüşler de faydalı olacaktır. Psikolojik açıdan ise birçok faktör var. Dünya ile doğru ilişki kurmak, doğru sosyal ilişkiler geliştirmek, kendini iyi tanımaya çalışmak, gelişime açık olmak. Bütün bunlar aslında kaygı ve stresi azaltan faktörler. Dolayısıyla meseleye bu yönünden bakmak gerekiyor. Sanat, felsefe, psikoloji. Bütün bunlar da aslında duygusal sağlığımızı etkileyen unsurlar arasında. Yoga, meditasyon gibi aktivitelere sanatı, psikolojiyi, felsefeyi de eklemek gerekiyor. Yaşam sadece para kazanmak, mülkiyeti artırarak ortaya çıkan bununla meşrulaşan bir şey değil. Bunları yaparken aslında aşırı stresle yaşam kalitesi bozuluyor. Bunları çok iyi dengelemek gerekiyor."


- İstanbul
Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez
Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez

Kardiyoloji bölümü, Kalp Krizi, Genç, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek Doktora "Benim vergilerimle maaş alıyorsun" sözü hakaret sayıldı Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Her gün farklı bir mekanda görüntülenen Merve Boluğur, basın mensuplarına sert çıktı: Rahat bırakın Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı         
09:56
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Kendisine koronavirüs bulaştırmasından korkan damat, kaynanasını iki kez boğmaya kalktı! Kendisine koronavirüs bulaştırmasından korkan damat, kaynanasını iki kez boğmaya kalktı!         
08:39
Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı         
08:05
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 10:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğaya kaçmak kalbi korur ama tek başına yetmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei