Doğaya salınacak 23 alageyiğin adaptasyon süreci başladı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Antalya Manavgat 'ta 15 ve Muğla Köyceğiz 'de 8 olmak üzere doğaya salınacak toplam 23 alageyiğin 10 günlük adaptasyon sürecine alındığı açıklandı. Bakan Bekir Pakdemirli , "İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300- 350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün anavatanı Türkiye olan alageyik için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik türden, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek, 15 dişi alageyiğin yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Bu kapsamda Alageyikler için adaptasyon alanı oluşturulduğu kaydedilerek, "Sahaya 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde, içerisinde hayvanların gizlenmesine ve beslenmesine uygun alanların bulunduğu, 2 metre yüksekliğinde örgü çit telle çevrilmiş adaptasyon alanı oluşturuldu. Ayrıca telin iç kısmında hayvanların dış ortamı görüp strese girmemesi için 2 metre yüksekliğinde gölge tül çekildi. Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonundaki yakalama kapanları vasıtasıyla yakalan 15 erkek alageyik doku ve kan örneklerinin alımı gibi tüm gerekli tedbirleri alan uzman bir ekip tarafından salımın gerçekleştirileceği bu adaptasyon alanına getirildi. Bu çalışmalar kapsamında 6 adet alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takan DKMP ekipleri, adaptasyon alanına bir adet karavan da götürerek 10 günlük adaptasyon sürecini 7/24 yakından takip ediyor. Adaptasyon süresi sonunda ise alageyikler doğal ortamlarına salınacak" denildi.

'KÖYCEĞİZ'E BUGÜNE KADAR 24 ALAGEYİK YERLEŞTİRİLDİ'

Antalya Düzlerçamı bölgesinde yakalanan 8 adet erkek alageyiğin Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirilmek üzere adaptasyon sürecine alındığı belirtilerek, "Bölgeye yerleştirme çalışmalarına 9 Mayıs 2013 tarihinde başlandı ve bu 8 alageyik ile beraber toplam 24 alageyik yerleştirildi. Tespitlere göre alanda 36 adet alageyik yaşıyor" ifadelerine yer verildi.

'ÜRETİM ÇALIŞMALARI 1970 YILINDA BAŞLADI'

Açıklamada değerlendirmelerine de yer verilen Bakan Pakdemirli, Antalya Düzlerçamı'nda bulunan alageyiklerin dünyadaki diğer alageyiklerin atası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu türün gelecek nesillere aktarımı ve popülasyonunun artırılması için ilk çalışma 1966 yılında Antalya ili Düzlerçamı bölgesinde 1750 hektarlık alanın koruma sahası olarak ilan edilmesi olmuş ve daha sonra tabii yaşama alanlarının hemen yanında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonu 1970 yılında Bakanlığımız tarafından kurulmuştu. Toplam 7 adet alageyikle başlanan üretim çalışmaları 2003 yılına kadar devam etti, merkezde alageyiklerin sayısının artması ve üretim merkezindeki besin bitkilerinin azalması ile birlikte, stres, kolay hastalanma ve üreme kabiliyetlerinde gerilemeler üzerine Düzlerçamı-Eşenadası bölgesinde yeni bir bölgede üretim çalışmalarına devam edildi."

'110 ALAGEYİKLE ÜRETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda bugün itibarıyla 110 alageyikle üretim çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manavgat'ta doğaya salacağımız alageyikler de bu üretme istasyonumuzdan temin edildi. Daha önce başka yerlere de nakiller yaptık. Dilek Yarımadası Milli Parkına ve Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bu istasyonumuzda üretilen alageyiklerden salımlar gerçekleştirdik. İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300-350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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