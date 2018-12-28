Son Dakika Haberleri: Doğaya Yem Bırakıldı

Doğaya Yem Bırakıldı

8 dakika önce

Karapınar Belediyesi, zorlu kış şartlarından dolayı doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için ilçenin çeşitli bölgelerine yem bıraktı.

Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Karapınar Belediyesi, zorlu kış şartlarından dolayı doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için ilçenin çeşitli bölgelerine yem bıraktı.


Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, belediye olarak kış şartlarında zeminin karla kaplı fırtınalı ve don olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını söyledi.


Kuş ve güvercinlerin aç kalmaması ve ölmemesi için belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere yem bırakıldığını belirten Yaka, "Havalar elverişsiz olduğu sürece yem dağıtımını yapmaya da devam edeceğiz. Kuş ve güvercinlerin enerjilerini kaybetmemeleri ve güçsüz kalmalarını önlemek istiyoruz.
Bu konuda vatandaşlarımız da yemek atıklarını çöp yerine belirli yerlere koyarak onların beslenmesine yardımcı olmalılar. Sokakta yaşayan köpek, kedi ve kanatlı hayvanları gözetmeliyiz." dedi.


Ekipler, Meke gölü ile Konya ve Adana kara yolu üzerine yem bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:06 Kaynak: AA

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