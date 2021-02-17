Doğaya yem bıraktılar - Son Dakika

Amasya'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Boraboy Gölü'nde yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve işletmesi çalışanları yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar. Havaların soğuması ve bazı bölgelere kar yağmasının ardından, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve Boraboy Gölü Tabiat Parkı çalışanları yanlarında getirdikleri yem ve yiyecekleri göl etrafında bulunan yaban hayvanlarının kış aylarında yem bulmakta zorlandığı alanlara bıraktılar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arazi araçları ile yaban hayatın devam edebilmesi için Boraboy Gölü çevresindeki alana yaban hayvanları için yem ve ekmek bırakarak ayrıldılar.

İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, "Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz yemleme hız kesmeden devam edecek" dedi.

Yapılan etkinliğe Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kemal Kartal da katıldı. - AMASYA