"Doğayı Birlikte Korumak" projesi - Son Dakika

Süloğlu Belediyesi ile Bulgaristan'ın Sungurlar Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Doğayı Birlikte Korumak" Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Süloğlu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Süloğlu Belediyesi tarafından düzenlenerek tarıma kazandırılan alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, doğayı ve çevreyi korumak için projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz bir yaşam alanı bırakmayı hedeflediklerini belirten Ormankıran, "İçinde bulunduğumuz alana bin 500 fidan ektik. Bunların yanına hiç gübre ve ilaç kullanmadan sebze-meyve ektik. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmamızı daha da geliştireceğiz. Bizler birer ölümlüyüz. Ancak biz öldükten sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras bir ağaç ve bir bitkidir." şeklinde konuştu.

Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov ise Süloğlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği ekolojik projelerin çevrenin korunması katkı sağladığını ifade etti.

Ormankıran'ı tebrik eden Kenov, "Süloğlu Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların bölgenin ekolojik dengesinin korunması açısından çok başarılı. Buna benzer girişimler tüm yerel yönetimler tarafından yapılmalı." dedi.

Etkinliğe, katılan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, meclis üyeleri ve proje üyeleri katıldı.