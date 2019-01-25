Doğayı, Çocuk Oyunlarını ve Tarihi Kameraya Aldılar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenen "Doğayı, çocuk oyunlarını ve tarihimi kamerama aldım" projesi kapsamında Kars'a gelen 25 öğretmen tarihi ve turistlik yerleri gezip unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynadı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenen "Doğayı, çocuk oyunlarını ve tarihimi kamerama aldım" projesi kapsamında Kars'a gelen 25 öğretmen tarihi ve turistlik yerleri gezip unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynadı.



Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezince yürütülen TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında çeşitli kentlerden Kars'a gelen 25 öğretmen fotoğraf, kamera, kurgu, Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında Kafkas Üniversitesindeki uzmanlardan eğitim aldı. Bu çerçevede önce teorik eğitim alan öğretmenlere daha sonra öğrendiklerini pratiğe dönüştürmek için sahada eğitim verildi. Öğretmenler de Susuz Şelalesi ile Boğatepe köyünü ziyaret edip gezdikleri alanlarda unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını da sergiledi.



Gezilerinde tarihi ve turistik alanları, doğal güzellikleri kamera ve fotoğraf makinesi ile kaydeden öğretmenler, sergiledikleri çocuk oyunlarını da kayıt altına almayı ihmal etmedi.



Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Proje Yürütücüsü Ali Kasım Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim kapsamında Susuz Şelalesi ile Boğatepe köyünü gezdiklerini söyledi.



Bulut, güzel görüntüler çekmeye gayret gösterdiklerini belirterek "Öğretmenlerimizle Susuz Şelalesi'ndeyiz, terasa geldik. Öğretmenlerimiz de büyük zevkle fotoğraflarını çektiler. Bu manzaraların, inşallah zamanla ilerleyen yıllarda daha güzel görünüme kavuşacağına inanıyoruz." dedi.



Kocaeli'den gelen öğretmenlerden Merve Koçer, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiğini ifade ederek "Boğatepe köyünde ilk olarak peynir müzesini gezdik. Burada peynir üreticilerinin Fransızlardan aldığı eğitimler hakkında bilgiler edindik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.



Koçer, Susuz Şelalesi'nde muazzam görüntüler olduğunu dile getirerek "Buraları fotoğraflayabilmenin bizim için gerçekten büyük kazanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü fotoğrafçılık yeni tanıştığım sanat ve bu projede bu sanatı tanımış olmaktan çok mutluyum. Fotoğrafçılığın yanı sıra çocuk oyunlarını, Kars'ın kültürünü, tarihini ve buradaki baltık mimariyi tanımış olmamız bizi mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.



Öğretmenlerden Dilek Özgül ise kentte unutulmaya yüz tutmuş oyunları da sergileme imkanı bularak keyifli anlar yaşadıklarını aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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