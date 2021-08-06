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Doğayı koruma duyarlılığıyla yetişecek nesiller için örnek proje - Son Dakika

Doğayı koruma duyarlılığıyla yetişecek nesiller için örnek proje

06.08.2021 16:52
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Daha yeşil daha temiz bir dünya için; kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek ve geleceğe temiz bir dünya bırakmak duyarlılığıyla yetişecek yeni nesiller oluşturmak amacıyla, Gürsu Belediyesi'nce örnek bir proje hayat geçirildi.

"Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Gürsu'nun park, bahçe ve meydanlarında, çocuklar için sahnelenen tiyatro gösterileriyle, çocuklara çevreye duyarlılık kazandırılması hedefleniyor.

Etkinlikte, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini getirerek tiyatro bileti ve dondurma kazanan çocuklar, hem Sıfır Atık Projesi'ne destek olarak, hem de çevreyi koruma konulu tiyatro gösterisiyle çevre bilinci kazanıyor.

Çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın sıfır atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazanan çocuklar için etkinlik kapsamında, yanan ormanlarımızı el birliğiyle yeniden oluşturmak hedefiyle, Tema Vakfı'na fidan bağışında bulunuldu.

"Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğu. Bu bilince sahip yeni nesillerle, inşallah, kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşamak bizlere ve gelecek nesillere nasip olacak" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çocuklarımızın, yaptıkları uygulamayla ve tiyatro gösterisinde anlatılanlarla atıkların dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmalarını sağlıyoruz. Çocuklara evlerdeki bütün atıkların çöp olmadığını, birçoğunun geri dönüştürülerek ülkemize katkı sağlayacağını öğretiyoruz. Bunu her mahallemizde yaparak minik yavrularımızı ve ailelerini özellikle sıfır atık konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Ülkemizin yemyeşil doğasıyla öne çıkan bölgelerinde bugünlerde yaşanan ve hepimizin içini acıtan yangın felaketleri doğamıza sahip çıkmanın önemini bir kez daha derinden hissettirdi. Çocuklarımızın doğanın korunması konusunda duyarlı bireyler olarak büyümesi dünyamızın geleceği için çok önemli." dedi.

Gürsu İpekyolu Mahallesi ve Gürsu Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, dondurmalarını yiyerek, açık havada keyifle tiyatro izleme imkanı bulurken, geri dönüşüme katkı sağlayarak ve sunulan tiyatro gösterisiyle, atıkların dönüşümüne katkı sağlama bilinci ve duyarlılığı kazanmış oldu. Etkinlikler her Perşembe, ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

Doğayı koruma duyarlılığıyla yetişecek nesiller için örnek proje

geri dönüşüm, Tema Vakfı, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğayı koruma duyarlılığıyla yetişecek nesiller için örnek proje - Son Dakika


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