Doğayla iç içe vakit geçirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerini sosyal hayata katmak için çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 100 engelli öğrenci Aytepe Diriliş Kampı'nda gönüllerince vakit geçirdi.

AYTEPE DİRİLİŞ KAMPINA ZİYARET

Zihinsel engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, önemli sosyal etkinlikler ile engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlaması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 100 engelli öğrenci Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aytepe Diriliş Kampı'nı ziyaret etti. Doğa ile iç içe olan öğrenciler öğretmenleri ile birlikte gönüllerince vakit geçirdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Doğayla iç içe farklı bir ortam sunan Diriliş Kampı'nda engelli öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Kamp çevresinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, kuş seslerini dinlerken doya doya da temiz hava aldı. Öğrenciler kampta gerçekleştirilen etkinliklere katılarak keyifli dakikalar geçirdi.

OKÇULUK EĞİTİMİ

Okçuluk eğitmenleri gözetiminde hedefleri vurmaya çalışan öğrenciler daha sonra da ateş başında halay çekti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bünyesindeki öğrencilerin sosyal hayata katılmaları için belli zaman aralıklarıyla etkinlikler düzenleyecek.