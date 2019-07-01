Son Dakika Haberleri: Doğayla iç içe vakit geçirdiler
Son Dakika Güncel Haber

Doğayla iç içe vakit geçirdiler

12 dakika önce

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler Aytepe Diriliş Kampı'nda doğa ile iç içe vakit geçirdi.

Doğayla iç içe vakit geçirdiler, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerini sosyal hayata katmak için çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 100 engelli öğrenci Aytepe Diriliş Kampı'nda gönüllerince vakit geçirdi.

AYTEPE DİRİLİŞ KAMPINA ZİYARET

Zihinsel engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması ve yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, önemli sosyal etkinlikler ile engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlaması için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 100 engelli öğrenci Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aytepe Diriliş Kampı'nı ziyaret etti. Doğa ile iç içe olan öğrenciler öğretmenleri ile birlikte gönüllerince vakit geçirdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Doğayla iç içe farklı bir ortam sunan Diriliş Kampı'nda engelli öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Kamp çevresinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, kuş seslerini dinlerken doya doya da temiz hava aldı. Öğrenciler kampta gerçekleştirilen etkinliklere katılarak keyifli dakikalar geçirdi.

OKÇULUK EĞİTİMİ

Okçuluk eğitmenleri gözetiminde hedefleri vurmaya çalışan öğrenciler daha sonra da ateş başında halay çekti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bünyesindeki öğrencilerin sosyal hayata katılmaları için belli zaman aralıklarıyla etkinlikler düzenleyecek.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:13 Kaynak: Bültenler
kocaeli büyükşehir belediyesi, cemil meriç, diriliş, engelli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu? Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt! Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha Son dakika! Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:25:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğayla iç içe vakit geçirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]