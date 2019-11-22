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Doğduğu ilçede resim sergisi açtı

6 saat önce

Hakkari'de tek hayali doyduğu ilçede resim sergisi açmak olan ressam Elif Erol, 5 yıllık eğitiminin ardından kişisel resim sergisini açtı.

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Hakkari'de tek hayali doyduğu ilçede resim sergisi açmak olan ressam Elif Erol, 5 yıllık eğitiminin ardından kişisel resim sergisini açtı.


Hakkari'nin Çukurca ilçesi nüfusuna kayıtlı ressam Elif Erol, 5 yıllık resim eğitiminin ardından hayallerini gerçekleştirerek doğduğu ilçede kişisel resim sergisi açtı. Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) bahçesinde açılan sergide, 14 resim sergilendi.


Çukurca'da yaşam temalı eserlerin yer aldığı sergiye Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İlk kişisel sergisini Çukurca'da açmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Erol, sergiye gösterilen ilgi nedeniyle Çukurcalılara teşekkür etti. 5 yıldır resim yaptığını belirten Erol, "İlk kişisel resim sergimi çocukluğumun geçtiği Çukurca'da açtım. Çünkü Çukurca'nın bende ayrı bir yeri ve önemi var. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte bana maddi ve manevi olarak destek sunan en büyük destekçim başta canım babam ve tüm aileme, arkadaşım Zeynep Aydın'a, resim yapmayı sevdiren hocalarım Emin Aşur ve Baki Balikkesir'e çok teşekkür ederim. Ayrıca sanata önem verip sergiye gelen tüm Çukurca halkına teşekkür ederim" diye konuştu.


Çukurcalı vatandaşlar da, genç ressam Elif Erol'a sergi nedeniyle teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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