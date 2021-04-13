Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziye veda etmesi büyük bir üzüntü yaratmıştı. Yapım ekibi, Çelikkol'un vedasından sonra oyuncu Fırat Doğruloğlu ile el sıkıştı.

TARIK KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Fırat Doğruloğlu, dizide Tarık karakterini canlandıracak. Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor. Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. Tarık ve Nesrin'in planları ise henüz bilinmiyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her çarşamba TV8'de ekrana geliyor.