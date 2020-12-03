Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu

Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un rol aldığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam 22. yeni bölümüyle ekrana geldi. Zeynep ve Mehdi'nin aşkını konu alan dizinin dün akşamki bölümünün final sahnesinde herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

ÖNCE SEVDİĞİ KADINI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Yıllardır aşık olduğu ancak kavuşamadığı Burhan'dan kaçmak için Erzurum'daki annesinin yanına gitmek isteyen Müjgan, otobüse binmesine dakikalar kala vuruldu. Müjgan'ı Erzurum'a gideceğini öğrenen Burhan, otogarda önce sevdiği kadını kalbinden vurdu sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Dizide Müjgan'ı oynayan Zeynep Kumral ve Burhan karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaş'ın diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümle belli olacak.

"KADINA ŞİDDETE HAYIR"

Dizinin son sahnesinde ise kadına şiddet haftasına dikkat çekilerek "Kadına şiddet haftasından artık hiçbir kadın ölmesin... Hayatını kaybeden bütün kadınlara annelerini kaybeden evlatlara ve kızlarını kaybeden bütün annelere... Kadına şiddete hayır" ifadeleri yer aldı.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıktı. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için yıllarca hem kendisine hem de annesine eziyet eden babasını hayatından çıkarır.

Barış'a ilk gördüğün andan beri takıntılı olan Mehdi'nin kıskançlığı Zeynep'e zor anlar yaşattı. Öte yandan Cemile ve Nuh yeni bir hayata başlarken Müjgan'da aşık olduğu Burhan'ın öfkesinden korktuğu için Erzurum'daki annesinin yanına gitmeye karar verdi. Ancak otogarda Cemile ve Nuh ile sohbet eden Müjgan karşısında Burhan'ı görünce büyük bir şok yaşadı. Gözü dönen Burhan, herkesin içinde önce Müjgan'ı vurdu sonra silahı doğrultarak kendini vurdu.