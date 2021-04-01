Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarından radikal karar!

İbrahim Çelikkol'un diziye vedası sevenlerini oldukça üzdü. Çelikkol'un Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki partneri Demet Özdemir, "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize...Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni... Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol ... Güle güle Mehdi Usta" diyerek duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Demet Özdemir'in veda mesajının altına Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hayranlarından şok eden yorumlar geldi. Yüzlerce kullanıcı, "Mehdi ayrıldığı için diziyi izlemeyi bırakıyorum" ve "Dizi bundan sonra izlenmez" yorumlarında bulundu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden İbrahim Çelikkol, AyYapım'ın Netflix için çekeceği Kuş Uçuşu dizisiyle el sıkıştı. Çelikkol bu dizide Birce Akalay ile başrolü paylaşacak.