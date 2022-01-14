Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı - Son Dakika

Yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasında dalgalanmalara neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, yine sahnede. Elon Musk, Tesla'ya ilişkin yaptığı duyuruyla şaka coin olarak çıkan Dogecoin'i bir kez daha parlattı.

YÜZDE 20'YE YAKIN YÜKSELDİ

Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Dogecoin yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

DUYURU SONRASI 2.70'İ AŞTI

Dün 2.30 TL seviyelerinde bulunan Dogecoin, Musk'ın duyurusu sonrası 2.73'lere kadar çıktı. Dogecoin daha sonra 2.60'larda dengelendi. Kripto para birimi saat 11.46 itibarıyla 2.65 seviyesinde bulunuyor.