Yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasında dalgalanmalara neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, yine sahnede. Elon Musk, Tesla'ya ilişkin yaptığı duyuruyla şaka coin olarak çıkan Dogecoin'i bir kez daha parlattı.
Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Dogecoin yüzde 20'ye yakın değer kazandı.
Dün 2.30 TL seviyelerinde bulunan Dogecoin, Musk'ın duyurusu sonrası 2.73'lere kadar çıktı. Dogecoin daha sonra 2.60'larda dengelendi. Kripto para birimi saat 11.46 itibarıyla 2.65 seviyesinde bulunuyor.
Son Dakika › Finans › Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı - Son Dakika