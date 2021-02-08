Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Dogecoin (Doge) nedir? - Son Dakika
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Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Dogecoin (Doge) nedir?

Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Dogecoin (Doge) nedir?

08.02.2021 07:03

Elon Musk, Snoop dogg ve Gene Simmons'ın twitter hesabından kripto para Dogecoin (Doge) paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımların ardından Dogecoin (Doge) kripto paranın fiyatı %55 arttı. Peki, Dogecoin (Doge) nedir? Dogecoin (Doge) rekor kırdı!

Son dönemlerde elon Musk kripto paralar hakkında attığı tweetler ile gündemde yer alıyor. Kripto para Bitcoin hakkında attığı tweetin ardından 7 Şubat günü bir diğer kripto para Dogecoin hakkında attı ve döneminin en yüksek Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Ancak bu sefer yalnız değildi. Ünlü isimlerden Snoop Dogg ve Gene Simmons'da eşlik etti. Merak edenler için ise Dogecoin (Doge) nedir, sorusunun yanıtı detaylarda!

DOGECOIN (DOGE) REKOR KIRDI! ELON MUSK VE SNOPP DOGG KRİPTO PARAYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI!

2 Nisan 2019 tarihinde Elon Musk'un Dogecoin (Doge) hakkında "Dogecoin en sevdiğim kripto para birimim olabilir. Oldukça havalı." demesiyle birlikte Doge kripto para birimi dikkat çekmeye ve yaratıcı olmaya başladı. Günümüzde ise Elon Musk'un twitlerinin devam etmesi 2020 yılının Aralık ayında %17 arttırdı. Son paylaşımında Elon Musk, 'Douge' dergisinin kapak fotoğrafını yayınlamasıyla Dogecoin kripto para biriminin yükselişi hızlanmaya başladı.

Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Elon Musk ve Snopp Dogg kripto paraya övgüler yağdırdı! Dogecoin (Doge) nedir?

Elon Musk, Snoop Dogg ve Gene Simmons'ın Pazar günütwitter hesalarından kripto para Dogecoin (Doge) hakkında yaptığı paylaşımlarıyla, kripto paranın Dogecoin'in döneminin en yüksek artışını% 55'ten fazla olmasını sağladı.

DOGECOİN (DOGE) NEDİR?

2013 yılından Amerikalı Billy Markus ve Avustralyalı Jackson Palmer tarafından geliştirildi. Dogecoin, üzerinde Japon köpeği Doge'un yer aldığı bir kripto para birimidir. Kendi meme diline sahip olan Dogecoin ,'such vroom' ve 'much wow!' gibi özel cümlelere sahiptir.

Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Elon Musk ve Snopp Dogg kripto paraya övgüler yağdırdı! Dogecoin (Doge) nedir?
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SON DAKİKA: Dogecoin (Doge) rekor kırdı! Dogecoin (Doge) nedir? - Son Dakika
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