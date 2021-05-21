Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
BBC

Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti

21.05.2021 13:16
Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti, System.String[]

Elektrikli araba şirketi Tesla ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın tweetinin ardından kripto para birimi dogecoin tekrar yükselişe geçti.

Elektrikli araba şirketi Tesla ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın tweeti sonrası kripto para birimi dogecoin tekrar yükselişe geçti.

Çarşamba günü kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından dogecoin indiği 0,29 dolar seviyelerinden Musk'ın tweeti ile 0,40 dolar seviyesine çıktı.

Musk ise yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar?" yazdı.

Bir banknotun üzerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

Böylece dogecoin gün içinde bir ara yüzde 15 değer kazandı.

Musk, bir kullanıcının attığı tweete de, "Hiç Dogecoin satmadım, satmayı da planlamıyorum" yanıtını verdi.

Musk ve kripto paralara etkisi

Musk'ın tweetleri uzun zamandır kripto para piyasasında iniş ve çıkışlara yol açıyor.

Bu hafta bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin keskin değer kaybı piyasaları sarsmıştı.

Kripto paralarda yaşanan düşüş, Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından hızlanmıştı.

Bitcoin, Çarşamba günü üç ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 30'a yakın değer kaybıyla 30 bin dolara kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta Musk'ın artık kripto paralarla Tesla otomobil satışlarının yapılmayacağını açıklamasının ardından bitcoin ve kripto paralar değer kaybetmişti.

Musk, kripto para birimlerine inansa da bitcoinin enerji israfından ötürü endişeli olduğunu dile getirmişti.

Daha önce de Musk'ın ABD'nin en ünlü şov programlarından Saturday Night Live'ı sunarken programda dogecoin için "alavere dalavere" ifadesini kullanması da kripto para biriminde değer kaybına yol açmıştı.

Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti
Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti

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Son Dakika Dünya Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti - Son Dakika Dünya

BBC

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