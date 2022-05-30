Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması!

Tesla ve SpaceX kurucu su Elon Musk, kripto paralarla ilgili Tweet atmaktan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk, Doge ile birlikte Tesla ürünlerini satın alınabileceğini açıkladı. Dogecoin kurucu ortağı olan Jackson Palmer ise bu konuyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Dogecoin Mucidinden, Elon Musk ile ilgili şaşırtıcı açıklamalar

Tesla ve SpaceX ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurduktan sonra, DOGE'un fiyatı sadece iki dakika içerisinde yüzde 15 arttı. Ancak sürekli DOGE ile açıklamalarda bulunan Elon Musk, kurucu ortak olan Jackson Palmer tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Palmer, verdiği bir röportajda "Musk her zaman bir dolandırıcı ve dünya dolandırıcıları sever. Bilgili değil sadece bilgiliymiş gibi davranmayı iyi biliyor." dedi.

Palmer sözlerine "Musk, Twitter'ın sahip olduğu bütün güveni yıkmaya çalışıyor olabilir." diyerek devam etti. Palmer, Elon Musk'ın bahsettiği kadar kodlama bilmediğini hatta, Twitter Spam Botlarıyla mücadele etmek için Python isimli yazılımı hakkında bilgi almak için onu aradığını iddia etti.

Palmer ek olarak sözlerine Musk'ın amacının DOGE'u kullanarak, yeni bir takipçi kitlesi elde etmek istediğini ekledi. "Kendisini Iron Man olarak göstermek istediği için DOGE'u kullanıyor" diyen Palmer, daha öncesinde de "Twitter'ı kişisel bir platforma çevirdiğini" iddia etmişti. Palmer'ın bu iddialarından sonra DOGE'da ufak bir artış gözlemlendi.

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