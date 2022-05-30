Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması! - Son Dakika
Üye Girişi

Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması!

30.05.2022 22:38
Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Dogecoin kurucusu tarafından ağır sözlerle eleştirildi. İşte detayları...

Tesla ve SpaceX kurucu su Elon Musk, kripto paralarla ilgili Tweet atmaktan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk, Doge ile birlikte Tesla ürünlerini satın alınabileceğini açıkladı. Dogecoin kurucu ortağı olan Jackson Palmer ise bu konuyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Dogecoin Mucidinden, Elon Musk ile ilgili şaşırtıcı açıklamalar

Tesla ve SpaceX ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurduktan sonra, DOGE'un fiyatı sadece iki dakika içerisinde yüzde 15 arttı. Ancak sürekli DOGE ile açıklamalarda bulunan Elon Musk, kurucu ortak olan Jackson Palmer tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Palmer, verdiği bir röportajda "Musk her zaman bir dolandırıcı ve dünya dolandırıcıları sever. Bilgili değil sadece bilgiliymiş gibi davranmayı iyi biliyor." dedi.

Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması!

Palmer sözlerine "Musk, Twitter'ın sahip olduğu bütün güveni yıkmaya çalışıyor olabilir." diyerek devam etti. Palmer, Elon Musk'ın bahsettiği kadar kodlama bilmediğini hatta, Twitter Spam Botlarıyla mücadele etmek için Python isimli yazılımı hakkında bilgi almak için onu aradığını iddia etti.

Palmer ek olarak sözlerine Musk'ın amacının DOGE'u kullanarak, yeni bir takipçi kitlesi elde etmek istediğini ekledi. "Kendisini Iron Man olarak göstermek istediği için DOGE'u kullanıyor" diyen Palmer, daha öncesinde de "Twitter'ı kişisel bir platforma çevirdiğini" iddia etmişti. Palmer'ın bu iddialarından sonra DOGE'da ufak bir artış gözlemlendi.

Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!

Peki ya sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında bekliyoruz.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin Elon Musk, Amber Heard ve Johnny Depp Hakkında Konuştu: İkisi de İnanılmaz İnsanlar! Elon Musk, Amber Heard ve Johnny Depp Hakkında Konuştu: İkisi de İnanılmaz İnsanlar!
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Dogecoin, Twitter, Kripto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması! - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 22:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dogecoin'in mucidinden Elon Musk'a dolandırıcılık suçlaması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement