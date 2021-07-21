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Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı - Son Dakika

Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı

21.07.2021 15:02

Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter paylaşımları sayesinde önceki yıla göre çok büyük artış kaydeden Dogecoin, mayıs ayından itibaren yüzde 80 değer kaybederek, düşüşe geçti. 7 Mayıs'ta 0.68 dolardan işlem gören Dogecoin'in bugünkü fiyatı 0.16 dolar civarında seyrederken, Musk'ın attığı tweet'lerin artık Dogecoin üzerinde eskisi kadar etkili olmadığı ve yatırımcılarının Dogecoin'e olan güveninin azaldığı konuşuluyor.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi ve Tesla isimli elektrikli araç üreticisinin CEO'su Elon Musk'ın tweet'leri ile yükselen Dogecoin mayıs ayından itibaren yüzde 80 değer kaybetti.

DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 80 DEĞER KAYBETTİ

Musk'ın "Saturday Night Live" isimli televizyon şovuna konuk olup burada Dogecoin'den bahsetmesinden bugüne Dogecoin, ABD doları karşısında yüzde 80 değer kaybetti. 7 Mayıs'ta 0.68 dolardan işlem gören Dogecoin'in bugünkü fiyatı 0.16 dolar civarında.

TV PROGRAMI ETKİSİ

Musk'ın uzun süre Twitter'da attığı tweet'ler nedeniyle Dogecoin'in değerinin artmasının ardından 8 Mayıs'ta çıkacağı televizyon programı yatırımcılar tarafından merakla izlenmeye başlanmıştı.

Ancak o gece beklenen olmadı ve Elon Musk'ın televizyon programında Dogecoin'le ilgili yaptığı skecin ardından para biriminin değeri düşmeye başladı. Kripto para birimi o günden bugüne yüzde 80 değer kaybetti.

Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti
Dogecoin/USD (Mart-Temmuz 2021 arası)

ESKİSİ KADAR RAĞBET YOK

Temmuz ortası itibarıyla Musk hala Dogecoin hakkında tweet'ler atmaya devam etse de bu tweet'ler paranın değeri üzerinde eskisi kadar etkili olamıyor. Kripto yatırımcılarının bu konuda duyarsızlaştığı ve Musk'a olan güvenlerinin azaldığı düşünülüyor.

Elon Musk'a güvenenler büyük zararda! Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti

YATIRIMCILAR ARTIK DAHA DİKKATLİ DAVRANIYOR

Mayıs sonunda Tesla'nın Bitcoin ile alışverişi askıya almasının ardından Bitcoin'de yaşanan düşüş nedeniyle kripto yatırımcılarının Musk konusunda daha dikkatli davrandığı görülüyor.

Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı

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Son Dakika Ekonomi Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı - Son Dakika Ekonomi


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