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Dogecoin ve HUH Token'ın kısa süreli yolculuğu kriptoda dikkat çekiyor - Son Dakika

Dogecoin ve HUH Token'ın kısa süreli yolculuğu kriptoda dikkat çekiyor

29.12.2021 14:50
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Dogecoin ve HUH Token'ın kısa süreli yolculuğu kriptoda dikkat çekiyor

Kripto dünyasında hareketlilik devam ediyor. İşte kriptodan son haberler; Dogecoin, kurulduğu günden bu yana önde gelen meme para birimi olarak güçlü bir konuma ulaşıyor. Son aylarda Shiba Inu ise meme kripto para biriminin tahtı için bir meydan okuma yapıyor. Dogecoin'in son dönemdeki başarısı ise büyük ölçüde Elon Musk'ın kripto hakkında birkaç kelime tweet atmasına bağlanıyor.

HUH Token, HUH Token kendisini bir 'Utimeme' belirteci olarak sunuyor ve bir mem belirteci ve bir yardımcı program belirteci kavramlarını birleştiriyor.

Mem belirteci ve yardımcı program belirteci kavramları yaygınlaşıyor

Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum gibi geleneksel kripto para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor. Bu süreçte madeni paraların bir şaka para olması amaçlansa da bundan çok daha fazlası elde ediliyor. Fiyatlar patlamaya başlıyor ve tüm destekçileri için büyük karlarla sonuç alıyor. Madeni para o zamandan beri daha durgun hale gelse de Elon Musk'ın birkaç sözü onu eski ihtişamına geri döndürebilecek gücü temsil ediyor. HUH Token, bu noktada Dogecoin'inkine eşit veya onu aşan sonuçlar elde etmeyi umuyor. Yılda 100 borsada yer almak ve dünyanın en iyi kripto para birimleri arasında yer almayı amaçlayan HUH Token'ın piyasaya çıkışı iddialı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir başlangıç anlamına geliyor.

Dogecoin ve HUH Token'ın kısa süreli yolculuğu kriptoda dikkat çekiyor

HUH Token değeri artmaya devam ediyor

HUH Token, bir haftadan kısa bir sürede %4500 değerinde bir artış yaşadı. Bu durum HUH Token'ı servet üreten bir token olarak çevreleyen büyük ilginin bir sonucuydu. HUH Token'ın e-kitabında da gelecekle kullanılacağı bir sosyal platformun ayrıntılı bir açıklamasına yer verirken, platformun adının MetHUH olduğu belirtiyor.

HUH Token'dan tavsiye sistemi!

HUH Token, kullanıcıların BNB yapmasına izin veren benzersiz bir tavsiye sistemine sunuyor. BNB (Binance Coin), var olan en büyük borsalardan birinin yerel parası olduğu için bu teşvik ilgi çekici bir özellik olarak kabul görüyor. Daha sonra ise BNB akıllı zincirindeki işlemler için kullanılabilmesinin yanı sıra ek gelir olarak da geri çekilebiliyor. Yönlendirmelerin sayısı sınırsız olduğu için ise bu nedenle teorik olarak bir sahip sürekli olarak başkalarını yönlendirebiliyor ve istediği kadar BNB üretebiliyor.

HUH Token'a 12 binden fazla cüzdan sahibi oldu!

Güncel rakamlara göre HUH Token'ın 12.000'den fazla cüzdan sahibi bulunurken, HUH Token daha fazlasını kazanmak adına hedeflerini de açıklıyor. Bu hedefledikleri tüm borsalarda kullanıma sunulmadan ve gelecekteki projeleriyle ilgili diğer önemli duyurulardan öncesinde yer alıyor. Üst düzey Ödeme Avukatı Robert Courtneidge Lord Locke ise konuya dair kripto para birimleriyle ilgili düzenlemenin büyük olasılıkla hem tüketicileri hem de bankaları korumak için uygulanacağını söylemesine ek olarak kripto para birimleri geleceğin bir parçası gibi göründüğüne dikkat çekiyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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Elon Musk, Dogecoin, Kripto, token, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Dogecoin ve HUH Token'ın kısa süreli yolculuğu kriptoda dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dogecoin ve HUH Token'ın kısa süreli yolculuğu kriptoda dikkat çekiyor - Son Dakika
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