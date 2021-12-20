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Dogecoin ve Shiba artık ilk 10 kripto para birimi arasında değil! - Son Dakika

Dogecoin ve Shiba artık ilk 10 kripto para birimi arasında değil!

20.12.2021 11:30
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Dogecoin ve Shiba artık ilk 10 kripto para birimi arasında değil!

Analistler, meme paralarını kripto piyasasının göstergeleri olarak görüyor. Dogecoin'in ilk on kripto para biriminden çıkmasıyla birlikte, devam eden boğa koşusu sırasında meme coinlerdeki oynaklığın azalması bekleniyor.

Dogecoin ve Shiba Inu artık ilk on kripto para birimi arasında değil. Köpek temalı kripto para birimleri Dogecoin ve Shiba Inu, piyasa değerlemelerinde düşüş yaşadı ve onları ilk on kripto para birimi arasındaki yerlerini kaybetti. DOGE ve SHIB'nin popülaritesi düşerken, HUH Token, PancakeSwap'ta işlem gören tüm kripto para birimleri arasında 3 haneli büyüme oranıyla yer aldı.

Dogecoin ve Shiba artık ilk 10 kripto para birimi arasında değil!

HUH Token 6 Aralık Pazartesi günü piyasaya sürüldü ve 48 saatten daha kısa bir sürede %1000 büyüme kaydetti. Bunun nedeni, HUH Token'ın sosyal heyecan ve basit pratikliğin bir birleşimi olmasıdır. Belirteç, bir meme parası yerine bir 'Utimeme' parası olduğunu iddia ediyor.

Yönlendirmeyi almak için önce HUH Token web sitesini ziyaret etmeli ve bir kod almalısınız; bu kod daha sonra daha önce HUH Token satın almayan herkes tarafından kullanılabilir. Bu satın alma daha sonra kod sahibine satın alma fiyatının %10'unu öder. Aşağıdaki 2 grafik Shiba Inu'nun ilk 48 saatini gösterirken, ikincisi ise HUH Token'ın ilk 48 saati gösteriyor.

Ayın 8'inde saat 16:00'da büyük bir satış oldu, ancak düşüş 48 saatten daha kısa bir sürede emildi ve yüzde 90'ın üzerinde bir artışla neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yakın gelecekte bir milyon doların üzerinde HUH Token'ın büyük bir token yakımı için planlar da var. Bu, şu anda ona sahip olan herkes için jetonun değerini yükseltir.

HUH için 24 saatlik hacim 1,19 milyon dolar. HUH Token şu anda PancakeSwap'da işlem görüyor.

Görünen o ki, dikkatler HUH gibi yeni mem paralara kaydığı için köpek temalı kripto para birimleri sosyal üstünlüklerini kaybediyor. Bazı uzmanlar Shiba Inu fiyat hareketini değerlendirdi ve bu yılın sonuna doğru pozitif ivme kazanırken meme parasının yükselişini yeniden başlatacağını tahmin ediyor. Dogecoin fiyatının toparlanıp 0,30 doların üzerine çıkacağı düşünülüyor.

PancakeSwap: https://bit.ly/3pSg09d

Website:http://www.huh.social

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Son Dakika Advertorial Dogecoin ve Shiba artık ilk 10 kripto para birimi arasında değil! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dogecoin ve Shiba artık ilk 10 kripto para birimi arasında değil! - Son Dakika
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