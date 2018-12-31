Dögep Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ediyor.



Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa, ilçede görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri katıldı. Programda Turgut Özal İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Bilal Akgül, Kültür ve Medeniyetimizdeki Eğitim Anlayışını Yansıtan eserlerden seçilen yazılı metinleri ve klasik eserlerden oluşan hikaye ile özgün düşünceleri içeren bölümleri davetliler ile paylaştı.



Rehber Öğretmeni Bilal Akgül konuşmasında İngilizlerin 2 bin yıllık eserlerini bugünün dili gibi rahat bir şekilde okuyabildiklerine dikkat çekti. Bilal Akgün, "İngilizler, 2000 yıllık eserlerini bugünün dili gibi rahat bir şekilde okuyabilmekte ve anlayabilmektedir. Bir İngiliz genç 2000 yıllık mazisi ile rahatlıkla hemhal olabilmekte. Uzun bir tarihi ile rahat bir iletişim kurabilen, klasiklerini okuyabilen bir kişinin gelecek tasavvuru tabi ki zengin olacak ve bakış açısı sağlıklı olacaktır. Amerika eski bir devlet olmamakla birlikte köklü bir gelenek oluşturma adına ciddi çalışmalar yapmış ve yeni çalışmalar yapıyor. Üniversitelerin bilimsel araştırmalarında oryantalizmin önemli bir yerinin olması bu anlamda dikkate değerdir" dedi.



Program, soru cevap ile son buldu. - ADIYAMAN

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