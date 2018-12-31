Son Dakika Haberleri: Dögep Çalışmaları Devam Ediyor

Dögep Çalışmaları Devam Ediyor

6 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Dögep Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde planlanan Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa, ilçede görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri katıldı. Programda Turgut Özal İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Bilal Akgül, Kültür ve Medeniyetimizdeki Eğitim Anlayışını Yansıtan eserlerden seçilen yazılı metinleri ve klasik eserlerden oluşan hikaye ile özgün düşünceleri içeren bölümleri davetliler ile paylaştı.

Rehber Öğretmeni Bilal Akgül konuşmasında İngilizlerin 2 bin yıllık eserlerini bugünün dili gibi rahat bir şekilde okuyabildiklerine dikkat çekti. Bilal Akgün, "İngilizler, 2000 yıllık eserlerini bugünün dili gibi rahat bir şekilde okuyabilmekte ve anlayabilmektedir. Bir İngiliz genç 2000 yıllık mazisi ile rahatlıkla hemhal olabilmekte. Uzun bir tarihi ile rahat bir iletişim kurabilen, klasiklerini okuyabilen bir kişinin gelecek tasavvuru tabi ki zengin olacak ve bakış açısı sağlıklı olacaktır. Amerika eski bir devlet olmamakla birlikte köklü bir gelenek oluşturma adına ciddi çalışmalar yapmış ve yeni çalışmalar yapıyor. Üniversitelerin bilimsel araştırmalarında oryantalizmin önemli bir yerinin olması bu anlamda dikkate değerdir" dedi.

Program, soru cevap ile son buldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu 10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!

Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 09:17:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dögep Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]